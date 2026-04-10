Spark Research、AIリサーチを活用し、93名の対象者に実施した「睡眠 × 美容ナイトドリンクの受容性調査」のサンプルレポートを公開

株式会社pow

株式会社pow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柳澤 蓮）は、生成AIを活用した市場/ユーザーリサーチエージェント「Spark Research（スパークリサーチ）」（URL：https://sparkresearch.jp/）にて93名の対象者に実施した調査のサンプルレポートを公開したことをお知らせいたします。今回公開した「睡眠×美容ナイトドリンクの受容性調査」についてのレポートは、サービスページよりどなたでもご覧いただけます。

▼ サンプルレポート（スマートフォンからは閲覧できません。PCよりご確認ください。）

https://d.sparkresearch.jp/demo/projects/oyasumi/

今回公開したサンプルレポートについて

今回公開したサンプルレポートは、スパークリサーチで実施したインタビューの結果を、実際の分析アウトプットに近い形でご覧いただけるデモコンテンツです。全ての回答の文字起こしを表で確認できる「クロスレポート」と、調査目的に応じて分析を実施したレポートにあたる「サマリー」、それらに紐づく「モニターの回答の様子の動画」をすべてご確認いただけます。

▼ サンプルレポート（スマートフォンからは閲覧できません。PCよりご確認ください。）

クロスレポート：https://d.sparkresearch.jp/demo/projects/oyasumi/

サマリー：https://d.sparkresearch.jp/demo/projects/oyasumi/summary

調査概要

新たに発売を予定している、働く女性の美容・睡眠課題の解決を目指すドリンク商材「おやすみエステ」（本調査のために仮定した架空の製品です。）について、下記4点の実態把握・仮説検証を目的に調査を実施いたしました。

- ターゲットの睡眠・美容課題の把握- パッケージデザイン・世界観のコンセプトテスト- 購入意向とハードルの特定- フレーバー展開の優先順位決定[表: https://prtimes.jp/data/corp/62458/table/27_1_c636d9f659fb2b9a73871b23d6dcc78b.jpg?v=202604100551 ]

スパークリサーチのレポートの特徴

1．データの分析に生成AIを活用し、大量の定性データを漏れなく分析

スパークリサーチでは、生成AIがユーザーインタビューを自律的にモデレートするというアプローチによって、「大量の定性データ」を「短期間」で回収可能です。そのため、大量の定性データの分析に特化させた、分析専門のAIエージェントを開発しています。これにより回答データは、従来デプス・インタビューで実行されていたようなN=1にフォーカスした定性分析に加え、大量のデータから導き出される定量的な傾向としてのご活用も可能です。

また、「クロスレポート」と「サマリー」の2つから構成されるスパークリサーチのレポートには、あらゆるポイントで「モニターが実際に回答している様子の動画」が紐づいています。この構成によって、「サマリーを確認して全体傾向を掴み、傾向に該当するモニターについて回答内容の文字起こしや回答の様子の動画から非言語情報も含めた定性的な分析（N=1分析）を行う」といった流れで、定性と定量を行き来する形でのインサイト分析が容易に実行可能になります。

実際のUI：文字起こしされたテキストをタップすると、該当する回答の様子の動画が再生される

2. 生成AIが導き出す全ての結論には、「根拠」や「発話の引用」を明示

生成AIを活用した調査分析業務においては、ハルシネーションのリスクが伴うため、出力されたインサイトの妥当性を容易に確認できることが非常に重要です。

スパークリサーチのレポートでは、AIが導き出した主要なインサイトに対して、「割合・件数などの根拠情報」や「発話の引用」をあわせて提示します。

GABAとコラーゲンを配合したナイトドリンクの商品コンセプトは、パッケージ段階で約8割が好意的な印象を示し、商品概要を確認した後も「試してみたい」（34%）「条件次第で検討」（35%）と、潜在的な購入関心層が約7割に達した。睡眠＋美容のダブル効果を最大の魅力と捉えるモニターが25%で最多となり、「一石二鳥」という価値認識が商品の核心的な訴求ポイントとなる可能性が高い。

この仕組みにより、利用者は生成AIが出力したインサイトをそのまま受け取るのではなく、根拠に遡りながら確認することが可能になり、結果として解釈の飛躍や誤認のリスクを抑えながら、調査結果をご活用いただけます。

3．共有しやすいサマリースライドまで一気通貫で出力

スパークリサーチがご提供するレポートには、サマリースライド（PDFファイル）も含まれており、調査結果をすぐに社内外へご共有いただくことが可能です。

スライドは、分析を実行するAIエージェントが結論に応じてスライドの構成案を構築・セルフレビューした後、外部のスライド生成AIを活用して生成されており、わかりやすい図や表を含んだ、実践的にご活用いただける高いクオリティが特徴です。（スライド生成AIは変更される場合がございます。）

Spark Research（スパークリサーチ）について

実際に生成されたスライド

スパークリサーチは、従来の市場/ユーザーリサーチの常識を大きく変える、生成AIを活用した新しいサービスです。AIが人間のモニターに対して自律的にユーザーインタビューをモデレートし、短い期間で大量の定性的なユーザーニーズ/インサイトデータを回収します。さらにそのデータに対して、専門知識を学習し、インサイト抽出に特化したAIエージェントが分析まで行うことで、バイアスの小さい正確な調査を、コストや工数を抑えてスピーディに実行可能です。

▼ サービスページ

https://sparkresearch.jp/

株式会社powについて

株式会社powは、「AIを活用した"顧客インサイトの基盤"となり、 ユーザーに愛されるものづくりを支援する。」をミッションに、生成AIを活用した市場/ユーザーリサーチエージェント「Spark Research（スパークリサーチ）」を運営する、AIスタートアップです。

- 所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目1番3号 THE HUB 青山WEST 3F- 代表者：代表取締役 柳澤 蓮- URL：https://pow-inc.com/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社pow

Spark Research 広報・マーケティング担当

info@sparkresearch.jp