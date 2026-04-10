世界200超対応！海外eSIM販売サイト『Cross eSIM』オープン

クロスデータ株式会社

クロスデータ株式会社（東京都新宿区、代表取締役：中島 誠）は、200 以上の国・地域で利用できる旅行者向け eSIM オンラインストア 「Cross eSIM」（https://cross-esim.com/）を 2026 年 4 月 10 日に正式公開します。物理 SIM 不要、購入後数分で QR コード発行。個人旅行から法人出張まで、最短出発当日でも通信手段を確保。

「Cross eSIM」の提供するサービス

https://cross-esim.com/

海外旅行や出張時のモバイル通信は「高額ローミング」や「現地 SIM 購入の手間」が課題でした。当社は海外 WiFiレンタル 事業を展開しており、“もっと手軽で速い” ニーズに応えるべく 海外eSIM サービスの立ち上げを決定しました。

〇世界 200+ 国・地域対応：アジア・欧州・北米ほか主要エリアを網羅し、周遊プランも豊富。

〇即時発行：決済完了後、平均 3 分で eSIM プロファイルをメール送信。

〇料金例：アメリカ 無制限（1日）714円 ／ヨーロッパ41ヵ国 周遊 無制限（1日）791円

〇法人向け管理画面：一括購入・利用状況レポート機能、請求書払いに対応予定。

eSIMご利用の流れ

eSIMとは？

海外旅行や出張で便利な新しい通信のカタチ

eSIMとは、スマートフォンに内蔵されたデジタルSIMです。物理的なSIMカードを差し替える必要がなく、QRコードを読み込むだけで世界中の通信プランを利用できます。旅行や出張、留学などで活躍する次世代の通信サービスです。

会社概要

クロスデータ株式会社

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目35-6 新宿アウンビル5F

ウェブサイト：https://cross-esim.com/

■本件に関するお問合せ■

Cross eSIM 広報担当

Mail: info@cross-esim.com

TEL: 03-6709-9395