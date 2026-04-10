社会課題×アート×AI - 高校生・大学生が開発したサービスを体験しよう！学生コミュニティFirst off Projectsがニコニコ超会議2026に出展

スタディメーター株式会社

高校生と大学生によるビジネスコミュニティ「First off Projects（FoPs）」は、4/25(土)から4/26(日)にかけて幕張メッセにて開催される「ニコニコ超会議2026」に出展いたします。

本展示では、FoPsに所属する学生たちが企画・開発したサービスを体験できるブースを展開いたします。環境問題や福祉課題、日常生活の中で感じる不便さなど、現代社会が抱える課題を起点に、「少し先の未来」を見据えたプロジェクトを展示しています。来場者の皆さまには、各サービスや作品を実際に体験いただけるほか、開発を手掛けた学生メンバーと直接対話いただくことも可能です。

当日は、学生たちのリアルな挑戦の背景や想いに触れていただける貴重な機会となっております。ぜひ会場に足をお運びいただき、若い世代の創造力と実行力をご体感ください。

■ニコニコ超会議2026 First off Projectsブース「ボクたちの超未来研究室」

https://chokaigi.jp/2026/plan/fops/

展示内容1 - 社会課題解決エリア

学生が自らの課題意識を起点に開発したサービスを展示しています。教育、不登校、地域活性など、日常の中で感じた問題に対し、自分ゴトとして向き合い開発したサービスです。

しろちゃん

高校生向けの進路相談AI。大学進学に限らない多様な進路（起業、ワーキングホリデー、ギャップイヤー等）に着目し、チャット形式で相談できます。進路への不安や迷いを抱える高校生に、新たな選択肢との出会いを提供します。

そっと

不登校の子どもたちの「外に出る一歩」をやさしく支える外出支援アプリ。ユーザーは簡単な質問に答えることで生成されたアバターとともに外出記録を積み重ね、QRコードによるチェックインやポイント機能を通じて、ゲーム感覚で小さな成功体験を積み上げることができます。

未来の教科書

タイトルを入力すると、AIが教科書を自動生成するシステム。動画化やPDF出力にも対応しており、従来の紙の教科書では違う、新しい学び方を提案します。

Youth Funding

秋田の学生の挑戦を資金面・支援者の面から支えるプラットフォーム。学生団体が自身の活動を発信し支援を募ることができ、支援者は寄付にとどまらず、活動をリアルタイムで見守る“共創者”として関わることができます。

展示内容2 - アートエリア

「自分がやりたい」という純粋な動機から生まれた表現活動を展示しています。自由な発想と独自の視点による作品群です。

AIクックバディ・つくるーん

調理中のユーザーをサポートするAIロボット。カメラで調理状況を認識し、音声での質問・対話が可能です。手がふさがった状態でも操作でき、楽しい料理体験を実現します。

entity

環境問題・労働問題・動物福祉といったテーマをデータと融合させたアート作品。倫理や価値観を多角的に捉えるきっかけを提供します。

KATANA-DANCE

日本文化を世界に発信することを目的としたダンスプロジェクト。日本の伝統舞踊やヒップホップ、バレエなどの経験を活かし、刀や扇子を用いた現代的なパフォーマンスとして再構築。言語の壁を越えた新たな国際交流の形を提案します。

脳波による思考タイプ診断

脳波センサーを用いて集中度や感情の変化を計測し、思考の特徴を可視化する体験型コンテンツ。音楽や映像の刺激に対する反応をもとに、直感的に理解できるタイプ分類として提示されます。

AIハルシネーション体験ゲーム

AIが生成する「もっともらしい誤情報（ハルシネーション）」をあえて楽しむ体験型ゲームです。AIの特性を楽しみながら理解できるコンテンツです。

展示内容3 - FoPsエリア

FoPs全体の活動やコミュニティの仕組みを紹介します。

FoPsAI「ミミ」

コミュニティ内の活動データを収集・分析し、議論の要約や活動の可視化を行うAIツール。オンライン中心で多様なプロジェクトが並行する環境において、メンバー間の連携や情報共有を促進します。

FoPs Growth Insights

IT・ビジネス・キャリアに関する情報を学生向けに発信するメディア。実践的な内容やインタビュー記事を通じて、将来の選択肢を広げるきっかけを提供しています。

FoPsは、「やりたい」を「やる」に変える場として、学生一人ひとりの挑戦を後押ししています。本展示を通じて、未来を形づくるアイデアと出会い、その可能性を体感していただければ幸いです。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

First off Projectsについて

First off Projects は、高校生と大学生のためのビジネスコミュニティです。法人向けIT研修サービスを提供するスタディメーター株式会社の研究機関としての役割を担い、メンバーは資金や学習機会の援助を受ける代わりに、本人の関心に基づいたサービスの開発や学習レポートの作成を行い、新技術に関する知見や新規事業創出の事例を同社に還元しています。

スタディメーター株式会社

個人や企業、子どもたちや社会の未来を一歩前へ導くために、デジタル人材育成や、オンライン学習サービスの企画・開発、新規事業開発等を支援。「挑戦したくなる世界」の実現をビジョンに掲げ、新しい一歩を踏み出したい人をサポートしています。



【会社概要】

所在地：東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル9階 ビジネスエアポート日比谷

代表者：箕輪 旭

設立：2020年7月7日

会社URL：https://studymeter.jp/

事業内容：IT人材・デジタル人材の育成 | オンライン学習サービスの提供 | 教育関連事業の企画・開発