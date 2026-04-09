【2026年4月 自転車の罰則強化に対応】ながらスマホ抑止アプリ「monap」、自転車や歩行中にも対応する新機能を追加

株式会社BRAVELOGIS

テクノロジーで物流現場の「安全」と「効率化」を実現する株式会社BRAVELOGIS（ブレイブロジス、本社：千葉県流山市おおたかの森、代表取締役：磯本 悟、以下：当社）は、2026年4月施行の道路交通法改正による自転車への「交通反則通告制度（青切符）」導入を受け、運転中のながらスマホを抑止するアプリ「monap(TM)（モナップ）」に「自転車・歩きスマホ対応機能」を3月15日より追加いたしました。

これにより、時速10km以下の低速走行や歩行も検知可能となります。従来のトラックや営業車、タクシー、バスなどに加え、業務中の自転車移動時の「ながらスマホ」や工場・倉庫での「歩きスマホ」に対する抑止が可能になり、企業の包括的な安全管理体制の構築を強力に支援します。

「monap(TM)」の詳細はこちら :https://monap.me/

■背景：道路交通法改正により、自転車でのながらスマホにも「交通反則制度（青切符）」が導入

2026年4月の道路交通法改正により、自転車の「ながらスマホ」にも交通反則通告制度（青切符）が適用され、違反に対して反則金が科されるようになります（※１）。

これにより、自転車運転者への責任追及が一層強化され、企業には徹底した安全運転管理と違反抑止が強く求められています。 物流トラックや営業車、タクシー、バスなどを運行する企業はもちろん、訪問サービスやデリバリー業務などで自転車を利用する企業にとっても、従業員による交通事故や違反は社会的信用の失墜や経営リスクに直結するため、コンプライアンス対策の強化が急務となっています。

当社は、これらの課題を解決するため、「注意喚起」や「安全教育」といった人的対策だけではなく、「仕組みによる物理的な予防策」が重要と考え、ながらスマホ抑止アプリ「monap」に、従来の自動車向け機能に加え、自転車運転時や歩行時にも対応する新機能を開発いたしました。



※１：政府広報オンライン：2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入！何が変わる？(https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html)

■新機能「低速移動検知機能（自転車・歩きスマホ対応）」の概要

本機能は、従来の自動車走行検知に加え、時速10km以下の低速移動を高度に識別し、移動中のスマートフォン操作を物理的に制御する機能です。

本機能により、業務中の自転車移動時における「ながらスマホ」や、工場・倉庫での「歩きスマホ」の抑止が可能となり、従来のトラックや営業車の運転時と合わせ、「ながらスマホ」に対する企業としての統合的なリスクマネジメントを実現します。



【新機能概要】

■今後の展望

- 自転車走行や歩行開始を自動で検知し、操作を自動制限（時速10km/h以下に対応）- 移動中は着信音をミュートし、通話履歴のみを記録（緊急連絡先など、指定した番号のみ着信を許可する設定が可能）- 移動前に起動した地図・ナビアプリは運転中も閲覧可能- 管理者はクラウド上の管理画面から、従業員の利用状況を一元管理でき、リモート操作による設定変更が可能

今後も法改正や社会環境の変化、お客様の声に柔軟に対応しながら、「monap(TM)」の機能拡充を継続してまいります。利用シーンや現場ごとの課題に応じた改善を重ねることで、より実効性の高い安全対策を実現します。

当社はこれからも「monap(TM)」を通じて、テクノロジーの力で事故リスクの低減と安全管理の強化をし、企業の課題解決に貢献してまいります。

■「低速移動検知機能（自転車・歩きスマホ対応）」の提供概要

■「monap(TM)（モナップ）」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46163/table/13_1_f4ce3df8c91fd1420e2eacf219766664.jpg?v=202604091051 ]

「ながらスマホ」「ながら運転」を抑止し、企業の安全運転管理を強力にサポートします。

「monap」は運転中のながらスマホを抑止するだけでなく、「安全運転を習慣づける」ためのアプリです。企業・ドライバー双方にとって利便性と安全性を両立し、より効率的で安心な運行管理の実現に貢献します。

「monap(TM)」の詳細はこちら :https://monap.me/

■ 株式会社BRAVELOGISについて

当社は、ブレイブテクノロジーグループの一員として、物流業界に特化したシステムの開発・販売を行う企業です。"ITのチカラ"で日本の物流を支えることをミッションに掲げ、物流企業やドライバーが抱える荷降ろし・配送時の待機時間や負担を軽減するソリューションを提供しています。

主なサービスには、

- TruckCALL(TM)（トラックコール）：LINE/電話・SMSを活用したトラック呼び出し＆バース管理システム- monap(TM)（モナップ）：「ながらスマホ」「ながら運転」を抑止し、事故を未然に防ぐドライバー支援アプリ

があります。

今後も、テクノロジーを通じて物流・運送業界の課題解決と安全・効率化の推進に取り組んでまいります。

■会社概要

・企業名 ： 株式会社BRAVELOGIS （ブレイブロジス）

・本店 ： 千葉県流山市おおたかの森西一丁目2番地の3

・代表者 ： 代表取締役 磯本 悟

・設立 ： 2018年9月

・事業内容 ： 物流システムの開発・販売

・公式URL ： https://bravelogis.co.jp/

・グループ会社：株式会社ブレイブテクノロジー