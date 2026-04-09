Librus株式会社、インサイトレポート「若手エンジニアが3年で大きく成長する会社の特徴」を公開

Librus株式会社

Librus株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鎌田光一郎、以下「当社」）は、企業経営者や経営戦略/管理に携わるご担当者様に向けて、インサイトレポート『若手エンジニアが3年で大きく成長する会社の特徴』を本日公開いたしました。

本ホワイトペーパーでは、エンジニアの「3年の壁」による成長格差の実態と背景を踏まえ、IT人材不足やスキル変化の中で成長を左右する企業要因を整理し、育成設計・学習文化・メンタリング・実務経験・フィードバック・技術投資の6要素から、若手が飛躍的に成長できる組織の特徴を体系的に解説し、企業選びと環境設計の重要性を理解いただける内容となっています。

■ホワイトペーパーの主な内容（一例）

- はじめに：「3年の壁」が示す成長格差の現実- 背景データ：IT人材をめぐる市場の現状- 若手エンジニアが成長する会社の特徴１.：構造化された育成プログラムと明確なキャリアパス- 若手エンジニアが成長する会社の特徴２.：実践的な学習文化とスキルアップ支援- 若手エンジニアが成長する会社の特徴３.：メンタリングと心理的安全性の確保 など

当社では今後も、ホワイトペーパーや調査レポートを通じて、企業の経営、デジタル戦略の高度化を支援してまいります。

【参照方法】

以下より、無料でインサイトレポートをご覧いただけます。

https://librus.co.jp/2026/04/09/pm%e6%9c%aa%e7%b5%8c%e9%a8%93%e8%80%85%e3%81%8cpm%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97/(https://librus.co.jp/2026/04/09/pm%e6%9c%aa%e7%b5%8c%e9%a8%93%e8%80%85%e3%81%8cpm%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97/)





■PDF形式

https://prtimes.jp/a/?f=d53960-42-5e5f303df9b4c35b8f981bc436a2bb44.pdf

【Librus株式会社について】

Librus株式会社は、フィンテックおよびサイバーセキュリティ領域におけるコンサルティング・システム開発・運用支援を提供する国内有数のプロフェッショナルファームです。中堅・大手企業に向けた戦略的支援を通じて、企業価値の最大化を図ることをミッションとしています。

【本件に関するお問い合わせ先】

Librus株式会社 広報担当 島津

E-mail：info@librus.co.jp

URL：https://www.librus.co.jp/(https://www.librus.co.jp/)