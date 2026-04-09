【ホテルグランヴィア大阪】春らしいお料理とライブキッチンの出来立てメニューがおすすめ！「ゴールデンウィーク限定ファミリーブッフェ」開催

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア大阪（大阪市北区梅田3-1-1：総支配人 阿部信治）のスカイダイニング「アブ」では、2026年5月2日(土)から5月6日(水)の期間、「ゴールデンウィーク限定ファミリーブッフェ」をランチとディナーで開催いたします。

「ゴールデンウィーク限定ファミリーブッフェ」

ご家族やご友人皆さまでのお集まりに最適な、バラエティ豊かなお料理をランチ・ディナーともに食べ放題でお楽しみいただけます。出来立てをご提供するライブキッチンメニューとして、ランチタイムには「ブラックお好み焼き フォアグラ添え」と「串カツ3種」を、ディナータイムには「牛ロース肉の鉄板焼」をご堪能ください。その他、「新ジャガイモのブランマンジェ クレソンのクレメ」や「鰆のカルパッチョ バジル風味」など季節の食材を使用したホテルシェフおすすめのお料理も種類豊富に取り揃えます。さらに、「オムライス」や「煮込みハンバーグ」といったキッズメニューに加え、デザートには焼き立てクレープを自由にアレンジできるコーナーやチョコレートファウンテンもあり、大人からお子様まで幅広くお楽しみいただけます。

本ブッフェの開催にあわせて、ディナーブッフェ付き宿泊プランも販売いたします。大阪観光を楽しんだ後はディナーブッフェをご堪能いただき、お部屋でゆったりとおくつろぎください。翌朝は、シェフが目の前で切り分ける黒毛和牛のローストビーフや大阪企業の名品を使用したメニューが揃う、当ホテル自慢の朝食ブッフェも宿泊プランに含まれます。

詳細は以下の通りです。(価格には税金・サービス料が含まれております。)

■ゴールデンウィーク限定ファミリーブッフェ 概要

店舗：19階 スカイダイニング「アブ」 TEL 06-6347-1439

開催日：[ランチ] 2026年5月2日 (土) ～5月6日 (水・振休)

[ディナー] 2026年5月2日 (土) ～5月5日 (火・祝)

時間：[ランチ] 11:30～15:00 (最終入店 14:00) ※ご予約は11:30または13:30で承ります。

[ディナー] 17:30～21:00 (最終入店 20:00) ※ご予約は17:30または19:30で承ります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95932/table/1183_1_8c7126f79aac2774a1a0a08c970feb54.jpg?v=202604090151 ]

＜メニューについて (一例)＞ライブキッチンメニュー

[ランチ限定] ブラックお好み焼き フォアグラ添え／串カツ3種

[ディナー限定] 牛ロース肉の鉄板焼

ブラックお好み焼き フォアグラ添え牛ロース肉の鉄板焼シェフおすすめメニュー

新ジャガイモのブランマンジェ クレソンのクレメ／マグロとアボカド／鰆のカルパッチョ バジル風味／蛤とタケノコのマリニエール風／鯛とつみれ レモングラス香る潮汁／豚バラ肉と春野菜のヴァプール など

[ディナー限定]

オマール海老と雲丹のロワイヤル／国産牛肉のコールドビーフサラダ／但馬鶏もも肉のバロティーヌ シュプレームソース

新ジャガイモのブランマンジェ クレソンのクレメオマール海老と雲丹のロワイヤル

●キッズメニュー（ランチ・ディナー共通）

オムライス／煮込みハンバーグ／チキンナゲット／ポテトフライ／きつねうどん

●デザートメニュー

焼き立てクレープ／チョコレートファウンテン／アイスクリーム／ニューヨークチーズケーキ／プティフールマンゴー／苺のロールケーキ／ラ・フランスムース など

焼き立てクレープ

※サラダ・パンも各種ご用意しております。

■ゴールデンウィーク限定ファミリーディナーブッフェ付き宿泊プランも販売スタンダードツインルーム朝食ブッフェ イメージ

価格：カジュアルツインルーム 2名1室利用時 お1人様 24,000円～

スタンダードツインルーム 2名1室利用時 お1人様 27,000円～

ファミリー4 4名1室利用時 お1人様 28,000円～

期間：2026年5月2日(土)～5月5日(火・祝)まで

予約開始：2026年4月9日(木)

＜プランに含まれる内容＞

・ゴールデンウィーク限定ディナーブッフェ (大人の人数分)

・翌朝の朝食ブッフェ (大人の人数分)

※ディナーブッフェの開始時間はご宿泊当日の17:30または19:30です。

※宿泊プランにはお子様のお食事は含まれません。ご利用時に、追加のお支払いをお願いします。

■ホテルグランヴィア大阪について（https://www.granvia-osaka.jp/(https://www.granvia-osaka.jp/)）

ホテルグランヴィア大阪

西日本最大の乗降客数を誇るJR大阪駅に直結する「ホテルグランヴィア大阪」は、大阪の中心地 梅田・キタエリアに位置し、再開発が進む「うめきた」にも近く、アクセス便利な立地を誇るシティホテルです。

ホテル最上階の専用ラウンジを備えた「グランヴィアフロア」には、駅ウエとは思えない、落ち着きのある上質な客室も備えています。

また、ホテル内には、フレンチ・鉄板焼・日本料理のレストランをはじめ、ラウンジ・カフェ・バーもあり、数々のコンクールでの受賞歴があるシェフ・パティシエが作るランチ・ディナーやスイーツは、高い評価をいただいております。

会議やセミナー、展示会・各種パーティにもご利用いただける大小の宴会場も備え、観光旅行だけでなく、ビジネスでも安心して便利にご利用いただけるホスピタリティーと設備でお迎えいたします。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

詳しくは下記のURLよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ：https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント：https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

■宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

■レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストラン空席情報はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=g-osaka#rest_serch_form

■宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力で3カ月先までご確認いただけます。

宴会場空席状況はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/granvia-osaka/