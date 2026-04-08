「工場で使えないAIはいらない。」 製造現場の成果創出まで“やり切る”AI業務改革コンサルティングを4/15(水)-17(金)の〈NexTech Week 2026 春〉で紹介

株式会社I.Y.P Consulting

株式会社I.Y.P Consulting（本社：東京都中央区、代表者：崔 晉豪、以下IYP）は、2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイト（西展示棟）で開催される「NexTech Week 2026」に出展します。本出展では、生成AI導入済みでも工場・製造現場で成果が出ない企業に向け、リテラシー整備／To-Be設計／業務整理／導入アセスメント／現場実装・定着までを一気通貫で支援する「AI業務改革コンサルティング」をご紹介します（※本出展でご案内するのは、特定プロダクト販売ではなく、課題起点でのコンサルティングサービスです）。

出展の背景：導入は進むが、現場で“効かない”



製造業では生成AI(GenAI)の検証が広がる一方、拠点横断のスケールや現場定着が難しく、「パイロット(PoC)は動くが、工場のKPIは改善しない」という課題が顕在化しています。Deloitteの調査整理でも、生成AIのパイロット着手は高水準である一方、工場・ネットワーク全体へ展開できている割合は限定的です。

また、生成AIをスケールさせるには、データ中心のロードマップや、ガバナンス・KPI・体制を含む“展開の仕組み”が不可欠だとされます。

IYPの提案：工場インパクトから逆算する「AI業務改革」



IYPは、ツール選定から入るのではなく、工場現場の意思決定（品質判定・異常検知・条件最適化など）を「どこで、誰が、何を根拠に判断しているか」まで分解し、成果指標（例：不良率、歩留まり、停止時間、段取り時間）の改善に直結する形でAI活用を設計・実装します。最終的に“使われ続ける状態”まで、現場と経営を接続しながら伴走します。

■当日ブースでご相談いただけるテーマ（例）

- 生成AIは入れたが、工場の生産性・品質が上がらない（ユースケースの選び方、To-Be設計、KPI設計）- PoCが増える一方で、投資判断・優先順位が決められない（評価軸、ROI試算、ロードマップ）- データ・権限・セキュリティ不安で現場展開が止まる（ガバナンス、運用ルール、監査性）- 「工場で使える」精度・再現性・運用コストまで見据えた業務特化AIの設計（業務要件、運用設計）

展示会概要

- 展示会名｜NexTech Week 2026- 会 期｜2026年4月15日（水）～17日（金）- 開催時間｜10:00～17:00- 会 場｜東京ビッグサイト（西展示棟）- 主 催｜RX Japan 合同会社- 入 場｜事前の来場登録（無料）が必要 https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1621055104096869-4V1- 当社ブース｜西展示棟23-11

セミナー概要

- タイトル｜「工場で使えないAIはいらない。--プロが教える、失敗しないAI導入」- 概 要｜生成AI導入後に“現場成果”が出ない原因を、業務・データ・ガバナンス・体制の観点で分解し、工場KPI改善に接続する実装プロセスを解説します。- 日 時｜- - 4月15日(水) 13:00-13:30 リンク(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/presentation/session-details.4835.265553.%E3%80%8C%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%A7%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84ai%E3%81%AF%E3%81%84%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82%E3%80%8D-%E2%80%95%E2%80%95%E3%83%97%E3%83%AD%E3%81%8C%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%81%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84ai%E5%B0%8E%E5%85%A5.html)- - 4月16日(木) 14:00-14:30 リンク(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/presentation/session-details.4835.265554.%E3%80%8C%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%A7%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84ai%E3%81%AF%E3%81%84%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82%E3%80%8D-%E2%80%95%E2%80%95%E3%83%97%E3%83%AD%E3%81%8C%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%81%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84ai%E5%B0%8E%E5%85%A5.html)- - 4月17日(金) 13:00-13:30 リンク(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/presentation/session-details.4835.265555.%E3%80%8C%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%A7%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84ai%E3%81%AF%E3%81%84%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82%E3%80%8D-%E2%80%95%E2%80%95%E3%83%97%E3%83%AD%E3%81%8C%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%81%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84ai%E5%B0%8E%E5%85%A5.html) （※各セミナー、同じ内容になります）- 会 場｜東京ビッグサイト（西展示棟）展示ホール内 特設会場（無料／事前申込不要）- 登 壇 者｜大澤昇平（株式会社I.Y.P Consulting 執行役員CTO・AI事業部長）