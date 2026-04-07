株式会社LANY、BtoB企業向けにAI検索対策方法をまとめた『BtoBのLLMOガイドブック』を公開。

株式会社LANY

株式会社LANY（レイニー／本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹内渓太）は、BtoB企業向けにAI検索対策をまとめた資料『BtoBのLLMOガイドブック』をリリースしました。

2026年、生成AIを業務に取り入れるビジネスパーソンも増加傾向にあり、BtoB領域における生成AIの影響は広がりつつあります。現に2026年2月時点でLANYへ問い合わせたユーザーの認知経路の21%も「生成AI経由」となっており、特にBtoB領域でのマーケティングおいて無視できない存在といえます。

本資料では、BtoB領域におけるAI検索において、自社サービスが適切に推奨される状態をつくるための考え方と取り組み方を一冊に整理しています。

▶︎資料ダウンロードはこちらから

BtoB LLMOガイドブック(https://www.lany.co.jp/useful-materials/llmo-btob-guidebook)

1．「BtoB LLMOガイドブック」公開の背景

BtoB商材は、価格・機能・導入条件などを比較しながら検討されることが多く、生成AIが情報整理や比較の補助として使われやすい領域です。近年では情報収集だけでなく、サービス選定の場でも生成AIが活用されるケースが増えています。

一方で、従来のように問い合わせ獲得後のナーチャリングを前提とした施策だけでは、比較検討の初期段階で候補に入れないケースが増える可能性があります。

BtoBマーケティングにおける「リードを獲得し、ナーチャリング（顧客育成）を経て商談化する」というTHE Model型のフローは、顧客との接点があることを前提としています。

しかし、生成AIが比較検討の補助ツールとなり、顧客は問い合わせという「最初の接点」を持つ前に、AIとの対話を通じて自ら答えを出し、候補を絞り込んでしまう「サイレントな意思決定」を加速させる懸念があります。

こうした状況を受け、比較検討の初期段階で候補に入るためのAI検索対策をまとめた本ガイドブックを制作しました。

2．『BtoB LLMOガイドブック』でわかること

本資料では、BtoB領域のAI検索対策を以下の4ステップのフレームワークで整理しています。

- どのような質問で自社が登場したいかを定める- AIが何を比較軸として重視するかを整理する- AIが参照しやすい検索結果面を特定する- そこで使われる根拠や情報を配置する

また、BtoB企業が優先して取り組みたい施策として、サービスサイトのコンテンツ設計、サービスサイトの検索順位向上（SEO）、比較サイトへの掲載および情報整理の3点を紹介しています。

3．「BtoB LLMOガイドブック」の主な内容

◆BtoBマーケティングにおけるLLMOの重要性

BtoB領域で生成AIが比較検討に使われ始めている背景を購買プロセスから解説

◆LLMOのフレームワーク

問いの定義から、AIが参照する場所への「証拠」の配置まで4ステップの対策フレームワークを公開

◆BtoBのLLMOの推奨施策例

BtoBのLLMOで特に重要になるLLMOの対策を厳選して紹介

◆BtoBのLLMOの実績・他領域事例

推奨を獲得するまでの軌跡を紹介

▶︎資料ダウンロードはこちらから

BtoB LLMOガイドブック(https://www.lany.co.jp/useful-materials/llmo-btob-guidebook)

■株式会社LANYについて

株式会社LANYは、「価値あるモノを、インデックスさせる。」をミッションに掲げるデジタルマーケティング支援企業です。SEO、インターネット広告、LLMOなどの領域において、戦略立案から実行までを一気通貫で支援し、お客様の事業成長に貢献します。

■会社概要

【株式会社LANY】

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

代表者名：代表取締役 竹内 渓太

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、採用支援事業

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

■本件に関するお問い合わせ

株式会社LANY

担当：清水

メール：megumu.shimizu@lany.co.jp

問い合わせ先：https://www.lany.co.jp/contact

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