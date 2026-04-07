【bb.q オリーブチキン】本格韓国チキンブランドがお届けする、春のエッグバーガー新登場！たまごの美味しさ広がる、3種のチキンバーガーをご用意

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）』は、２０２６年4月8日（水）より「エッグチキンバーガー」シリーズを新たに販売いたします。たまごの使い方によって異なるおいしさを引き出した3種類のエッグチキンバーガーは、コク、まろやかさ、だしの旨味といった多彩な味わいが特徴です。本格韓国フライドチキンの魅力とともに、これまでにない“たまご×チキン”の組み合わせをお楽しみいただけます。

【たまごの使い方で広がる、3つのおいしさ】

今回登場する「エッグチキンバーガー」シリーズは、たまごの使い方によって異なるおいしさを引き出した3種類のラインアップです。それぞれのバーガーで、たまごのコク、まろやかさ、だしの旨味といった魅力を活かし、チキンとの組み合わせによる新しい味わいをご提案します。

■コクをプラスした王道BLT仕立て

「BLTエッグチキンバーガー」は、やわらかな食感で卵の風味が引き立つたまごフィリングに、ベーコン・レタス・トマトを合わせ、ハニマソースをかけたチキンと一緒に挟んだBLT仕立て。たまごのコクが加わることで、全体の味わいに深みをプラスしています。

■辛さをまろやかに包み込むメキシカン

「メキシカンエッグチキンバーガー」は、たまごフィリングのマイルドな味わいに、アボカドガカモレとハラペーニョの辛さをアクセントに加えた一品。ピリッとした辛さをたまごがやさしく包み込み、コブドレソースをかけたチキンと一緒に挟むことでバランスの取れた味わいに仕上げました。

■だしの旨味を味わう厚焼き玉子が主役

「厚焼き玉子チキンバーガー」は、だしの旨味と程よい甘みが広がる厚焼き玉子に、ジューシーなチキンを組み合わせた一品。ふっくらとした食感とやさしい味わいが特徴で、わさびソースをあわせることでこれまでにない和風テイストのチキンバーガーとしてお楽しみいただけます。

【商品情報】

商品名：BLTエッグチキンバーガー

価格：630円

※＋250円～ドリンクセットに変更できます

商品名：メキシカンエッグチキンバーガー

価格：630円

※＋250円～ドリンクセットに変更できます

商品名：厚焼き玉子チキンバーガー

価格：690円

※＋250円～ドリンクセットに変更できます

■販売開始日

2026年4月8日（水）～

■販売店舗

全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗

■『bb.q』とは ~It’s More Than a Name. It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality（最高品質の中の、最高）」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。

私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。

■bb.q オリーブチキン概要

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【設立】 2016年12月

【公式HP】 https://bbq-olivechickencafe.jp/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp