世界最大のムーブメントGlobal Citizenが日本に初上陸！「Global Citizen Live: Tokyo」を開催　&TEAM、AI、千葉雄喜、メインMCにクリス・ペプラーの出演が決定

Global Poverty Project Inc

貧困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開するGlobal Citizen（以下、グローバル・シチズン）（本部：米国ニューヨーク）は、日本で初となる「Global Citizen Live: Tokyo(https://www.globalcitizen.org/ja/events-broadcasts/tokyo/)」を2026年6月18日に東京国際フォーラムで開催することを発表しました。ヘッドライナーに&TEAMを迎え、AI、千葉雄喜も出演することが決定しました。メインMCはクリス・ペプラーが務めます。出演アーティストは、今後追加で発表する予定です。

「Global Citizen Live: Tokyo」のチケット収益はすべて、FIFAグローバル・シチズン教育基金に寄付されます。この基金は、2026年のFIFAワールドカップまでに160億円を調達し、日本を含む150カ国以上で少なくとも10万人の子どもたちに質の高い教育機会を提供することを目的とした世界規模の取り組みです。チケットは本日よりeplus(https://eplus.jp/globalcitizen/)、チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/globalcitizen-jp/)、ローチケ(https://l-tike.com/globalcitizen)で購入いただけます。

グローバル・シチズン 共同創設者 サイモン・モス氏は、次のように述べています。

「日本は、グローバルヘルスの分野を牽引し、世界で助けを必要とする人々のニーズに応えてきたリーダー的存在です。このたび、日本の皆様にも『極度の貧困をなくす』という私たちの活動にご参加いただけることを、大変嬉しく思います。皆さまと力を合わせることで、世界中の子どもたちのために、より良い未来をつくることができます。『Global Citizen Live: Tokyo』は、単なる音楽イベントにとどまらず、世界をより良い方向へ動かす大きなムーブメントへの一歩となると信じています。」

&TEAMのメンバー（EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）は、次のように述べています。

「子どもたちの教育と健康を支援するグローバル・シチズン初の東京公演に参加できることをとても嬉しく思います。音楽には多様な世界を結びつける力があり、それは&TEAMにとっても大切な価値の一つです。このような意義のある取り組みに関われることを大変光栄に思います。」

AIは、次のように述べています。

「グローバル・シチズンの素晴らしい活動を日本の皆様に紹介するこのイベントに参加することをとても楽しみにしています！本イベントが、私たち一人ひとりの行動が世界に与える影響について、改めて考えるきっかけになることを願っています。これまで以上に、互いに思いやりを持って支え合うことが求められています。一緒に行動を起こし、より良い変化を起こしましょう！」

本イベントの主要パートナーである、メットライフ生命保険株式会社 代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン氏は、次のように語っています。

「『ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向けて。』という私たちのパーパスのもと、メットライフ生命は、グローバル・シチズンとのグローバル・パートナーシップを通じて、Global Citizen Live: Tokyoを日本で実現できることを誇りに思います。本イベントでは、音楽と人々の行動の力を活かし、社会に前向きで意義ある変化を生み出していきます。また、このパートナーシップおよびメットライフ財団によるFIFA Global Citizen 教育基金への支援を通じて、教育へのアクセスを広げ、地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。」

今回ヘッドライナーを務める&TEAMは、EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIからなる9人組のグローバルグループです。それぞれ個性を持つ9人がひとつのチームとなり、多様な世界を結びつけるという意志を掲げて、「&TEAM」と名付けられました。

AIは、日系アメリカ人のシンガーソングライター、ラッパーです。これまでに Snoop Dogg, The Jacksons, Chaka Khan, Chris Brown などグローバルなコラボ実績を持ちます。また、ヒップホップ・R&Bの名門レーベルDef Jam Japanと契約した初の女性アーティストとしても知られており、現在はグローバル・シチズンのカルチュラル・チャンピオンも務めています。

千葉雄喜は、日本のラッパー、シンガーソングライター、プロデューサーで、日本人アーティストとして初めてMTV VMAでパフォーマンスを披露するという快挙を成し遂げ、ミーガン・ザ・スタリオン（Megan Thee Stallion）、マーダ・ビーツ（Murda Beatz）、フェイド（Feid）、ビッグ・ショーン（Big Sean）など、国際的なアーティストと多くのコラボレーションをしています。

「Global Citizen Live: Tokyo」は、Action Networkとのパートナーシップのもと、主要パートナーであるメットライフ生命の支援を受けて実施します。

「Global Citizen Live: Tokyo」の開催に先立ち、Global Citizenアプリ(https://www.globalcitizen.org/app/download/)をダウンロードし、グローバルヘルスや支援を必要としている母子の健康など、世界が直面している課題に対してアクションを起こすことで、誰でもこの活動に参加することができます。これらのアクションは、必要不可欠な医療サービスへのアクセスを広げ、母子の健康を改善することで、世界で最も脆弱な状況にある人々の尊い命を守る一助となります。本イベントおよびミッションについての詳細は、globalcitizen.org/tokyo(http://globalcitizen.org/tokyo)をご覧ください。

2008年の設立以来、グローバル・シチズンは極度の貧困を撲滅するための世界最大のムーブメントへと成長しました。グローバル・シチズンのプラットフォームを通じて発表された8兆円近くの誓約が実行され、13億人もの人々の生活に影響を与えています。

これまで世界中で開催されたグローバル・シチズンの音楽イベントには、ビヨンセ、コールドプレイ、BTS、ブラックピンク、リアーナ、エド・シーラン、マライア・キャリー、ストレイキッズ、ビリー・アイリッシュ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズなど、数多くの著名なアーティストが出演しています。詳細は、 Global Citizenアプリ(https://www.globalcitizen.org/app/download/)をダウンロードし、Instagramで@glblctznjapan(https://instagram.com/glblctznjapan)をフォローしてご確認ください。

Global Citizen について

グローバル・シチズンは、極度の貧困を撲滅することを目指す世界最大のアドボカシープラットフォームを提供しています。私たちの活動は、声を上げ、行動を起こす世界中の人々のコミュニティによって支えられています。音楽やエンターテインメント、公共政策、メディア、慈善活動、民間セクターのリーダーたちが一堂に会するキャンペーンやイベントを通じて、活動の輪を世界中に広げています。これまでにグローバル・シチズンのプラットフォームで発表された支援額は500億ドル（約8兆円）以上にのぼり、13億人の生活に役立てられています。2008年にオーストラリアで設立されて以来、グローバル・シチズンは、米国、英国、フランス、ドイツ、スペイン、スイス、ブラジル、カナダ、オーストラリア、南アフリカ、ナイジェリア、ガーナ、ルワンダ、UAE、そしてアジア全域へと活動を広げています。

globalcitizen.org(http://globalcitizen.org/)でムーブメントに参加し、Global Citizen app(https://www.globalcitizen.org/app/download/?utm_source=referral_pressrelease&utm_medium=traditional_media&utm_campaign=global_powerourplanet_sitesignup&utm_content=ctasignup_link)をダウンロードし、TikTok(https://www.tiktok.com/@glblctzn)、Instagram(https://instagram.com/glblctzn/)、 YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCg3_C7BwcV0kBlJbBFHTPJQ)、Facebook(https://www.facebook.com/GLBLCTZN)、X(https://twitter.com/GlblCtzn)、 LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/globalcitizen)でグローバル・シチズンをフォローしてください。