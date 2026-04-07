[Denon 新製品情報] DENON HOME 200 / 400 / 600

株式会社ディーアンドエムホールディングス

デノンは、Dolby Atmosと独自の空間オーディオ技術により、圧倒的な没入体験を実現するワイヤレススピーカー「DENON HOMEシリーズ」の最新3モデルについて、CCCグループのクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて4月7日（火）午前9時よりプロジェクト支援の受付を開始することをお知らせいたします。

良い音、包む音。

新しいDenon Homeシリーズが届けるのは、

音に満たされる、これまでに無い没入体験です。

Dolby Atmosや独自の立体音響技術が、

空間を豊かな音で満たします。

音の広がりを調整すれば、部屋のどこにいても、

音楽があなたを心地よく包みこみ、音の高さを変えれば、

まるでコンサートホールにいるかのような伸びやかな響きに。

最大192kHz/24bitのハイレゾ音源のネットワーク再生も、

原音のディテールを損なうことなく極めて忠実に再現します。

デノンが誇る確かな音響技術と、

インテリアに美しく調和する洗練されたデザインが、

暮らしを彩る上質な時間をお届けします。

DENON HOME 200DENON HOME 400DENON HOME 600「空間オーディオ」の真価を、すべてのユーザーへ

今回クラウドファンディングに挑戦するのは、「DENON HOME 200」、「DENON HOME 400」、「DENON HOME 600」の3モデルです。

近年、音楽ストリーミングサービスを通して「空間オーディオ」は身近なものとなりました。しかし、その多くはイヤフォンやヘッドフォンによる「耳元」での体験に留まっています。デノンは、空間オーディオの本来の価値は「空間を音で満たし、音楽に包み込まれる没入体験」にあると考えています。

2014年に世界初の家庭用Dolby Atmos対応AVアンプを発売したホームシアターおよびサラウンドサウンドのマーケットリーダーとして、デノンはその技術を結集。確かなHi-Fiクオリティの音質と、最新の立体音響技術を融合させ、ヘッドフォンでは味わえない「音の広がり」を1台のスピーカーで実現しました。

なぜクラウドファンディングなのか

最新のテクノロジーやライフスタイルトレンドに敏感なユーザーが集まる「GREEN FUNDING」を通じて、この新しい音楽体験をいち早くお届けしたい。そんな想いから今回のプロジェクトは始動しました。老舗オーディオブランドとしての「伝統」と、これまでにない「革新」をぜひご体感ください。皆様の厚いご支援をお待ちしております。

プロジェクト概要- DENON HOMEプロジェクト告知ページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9309- 実施期間：2026年4月7日（火）～2026年6月7日（日）予定展示情報

プロジェクト期間中、以下の店舗にて実機の展示を実施いたします。

- 二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」- SHIBUYA TSUTAYA 4F 「GREEN FUNDING TOUCH & TRYブース」

実際に製品の音を聴き、その圧倒的な没入感をご体感いただいた上でのご支援をお待ちしております。

主な特長- デノンならではのHi-Fiサウンド空間いっぱいに広がる、豊かで緻密なサウンドを体験してください。いつもの楽曲がより鮮やかに、よりエモーショナルに、心に響く体験へと変わります。専用設計の高性能ドライバーと高剛性な筐体がサイズを超えた高音質を実現。そしてデノン・サウンドマスターによる緻密なチューニングが、自然なバランスと豊かなディテール、そして楽曲に命を吹き込むような温かみを実現します。- Dolby Atmos Music ＆ 独自の空間オーディオ機能新しいDenon HomeはAmazon Musicなどで配信されているDolby Atmosコンテンツの再生に対応しています。左右だけでなく「高さ」方向にも広がるサウンドステージが、音楽体験を劇的に拡張。驚くほどリアルで立体的な、没入感あふれる音の世界へと誘います。さらに通常のステレオコンテンツもデノン独自の立体音響技術で空間オーディオへと拡張。サウンドステージの広がりや高さをHEOSアプリで調整して楽しむことができます。- Powered by HEOS(TM)音楽再生も、スピーカーの操作も、マルチルーム再生も、ひとつのアプリで思いのまま。ストリーミングやスピーカーの設定も自由自在です。難しい操作は一切必要ありません。- 幅広い音楽ストリーミングサービス、入力ソースに対応Amazon Music / AWA / Deezer / Qobuz / Spotify / SoundCloud / TuneIn（インターネットラジオ）5.6 MHz DSD＆ハイレゾ音源対応（ミュージックサーバー& USBメモリー）AirPlay 2、Bluetooth(R)、Roon Ready、アナログAUX入力- 美しさと機能性を兼ね備えたデザイン柔らかなフォルムに込められた、確かなエンジニアリング。どんなインテリアにも自然に溶け込みながら、バランスの整ったHi-Fiサウンドで日々のリスニング体験をレベルアップさせます。- ライフスタイルに合わせて拡張できるデノンのコネクテッド・エコシステムなら、小さなシステムからスタートして、ライフスタイルの変化にあわせて家中に拡張することができます。スピーカー、AVアンプ、サウンドバーを自由に組み合わせ、部屋やシーンにぴったりのシステムを作り上げましょう。- かんたんセットアップ、すぐに感動を箱を開けてから音楽を聴くまで、わずか数分。セットアップは驚くほど簡単です。直感的に使えるHEOSアプリで、お気に入りの音楽を指先ひとつで呼び出せます。DENON HOME 200DENON HOME 400DENON HOME 600

デノンについて

2020年10月1日に創立110周年を迎えたデノンは、日本初のレコード・蓄音器製造会社、および日本初の業務用録音機器製造会社を起源とするプレミアムオーディオブランドです。世界初のデジタルPCMレコーダーを実用化するなど、革新的な技術力と開発力は、世界中から高い評価を得ています。2001年からはその呼称を「デンオン」から「デノン」に統一し、グローバルブランドとしてさらにその活躍の場を広げています。

GREEN FUNDINGについて

GREEN FUNDINGは、CCC（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）グループが運営するクラウドファンディングサイトです。日本全国に「TSUTAYA」、 「TSUTAYA BOOKSTORE」、 「蔦屋書店」、 「蔦屋家電」等を約800店舗展開し、約1億5,400万人以上が保有するVポイントを運営するCCCグループのクラウドファンディングサイト。 CCCグループと連携し、 ガジェット・雑貨・映画・出版・音楽・地域活性化など様々なジャンルのプロジェクトを掲載。 現在5,800を超えるプロジェクト、 総計207億円以上の資金調達をサポートしています。

製品に関するお問合せ先

D&Mお客様相談センター

TEL. 0570-666-112 / 050-3388-6801

受付時間：10:00～18:00（土・日・祝日、弊社休日を除く）

お問合せフォーム：https://www.denon.com/ja-jp/support/product-support.html

* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。

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