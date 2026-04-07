【創業30年の老舗の新挑戦】豊橋『こすたりか』が焙煎から淹れる所作までを体感できるコーヒーロースタリーを4月開業。五感で楽しむ、豊かなひと時を提供します。

株式会社イデアル・アトレ

こすたりかグループ（株式会社イデアル・アトレ／本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：岡田直樹）は、2026年4月、コーヒー豆の焙煎施設にショップを併設した新拠点「Green Hills Coffee Roaster's Lab.（グリーンヒルズ コーヒー ロースターズ ラボ）」を、豊橋市内（所在地詳細：牛川町）に開業します。喫茶店の心地よさと、食とサービスへのこだわりを原点に、コーヒーを“コモディティ”ではなく、毎日の暮らしを豊かにする”スペシャルティ”として提案します。焙煎豆の販売に加え、店内での抽出体験、イベントやワークショップなどを通じて、香り・味が循環する場を目指します。

オープンの背景・目的

当社は、喫茶店・レストランの運営を通じて、日々の食事やコーヒーの時間が「安心して過ごせる居場所」になり得ることを地域のお客様から学んできました。

近年、コーヒーは“安く大量に消費される飲み物”から、豆の個性や産地背景、淹れ方まで含めて楽しむ“日常の良質な習慣”へと価値が広がっています。私たちは、この変化を「毎日を整える一杯」「人にやさしい時間」として、より身近に、より誠実に届けたいと考えました。

そこで新拠点「Green Hills Coffee Roaster's Lab.」では、焙煎（豆）と抽出（一杯）を同じ場所でつなぎ、味わいの理由が分かる体験を提供します。喫茶店が育んできた“落ち着き・丁寧さ・おもてなし”と、スペシャルティコーヒーの“品質と透明性”を重ね合わせることで、地域の日常に新しいコーヒーの価値を提案します。

店舗の特徴・サービス内容

【予定している提供内容】

焙煎豆・商品

・シングルオリジン、ブレンド（季節や産地の魅力を軸に入れ替え）

・日常用／ギフト用のラインアップ（例：ドリップバッグ、ギフトボックス等）

・豆選びの相談（飲み方、好み、器具に合わせた提案）

エスプレッソマシン（Modbar）

導入しているのは、アンダーカウンター式エスプレッソマシン「Modbar（モッドバー）」。

抽出部分のみがカウンター上に現れる設計により、視界を遮らず開放的な空間を実現します。

バリスタとお客様の間に“壁”がなくなり、

自然な会話が生まれ、距離がぐっと近づく。

目の前で抽出される一杯を共有することで、

コーヒーは“体験”へと変わります。

焙煎機（EASYSTER）について

最大の特長は、味づくりの自由度の高さにあります。

焙煎の細かな要素を直感的にコントロールできるため、豆ごとの個性を引き出しながら、お客様の好みに寄り添った味わいを設計することが可能です。

一人ひとりにとっての“ちょうどいい一杯”を、

焙煎からつくり上げていきます。

「Green Hills Coffee Roaster's Lab.」のコンセプト

「Lab（ラボ）」は、研究室や実験室の意味だけではなく、“次の当たり前をつくる場所”という意志の表明です。

・焙煎豆の香りが店内にひらく

・抽出の所作が見える

・好みに合わせて豆を選べる

・家でも再現できるヒントが持ち帰れる



こうした体験を通じて、コーヒーを「買って終わり」ではなく、「日々の暮らしを整える習慣」に変えていく拠点を目指します。

当社が大切にしてきた価値観--「高品質で美味しくて楽しい商品」「気配りの行き届いた良質のサービス」「清潔で快適な雰囲気」--を、コーヒーという領域でも体現します。

何よりお客様の笑顔を増やすこと。それが私たちの新拠点づくりの出発点です。

また、コーヒーの品質を支える基盤として、生豆の保管においても徹底した温度管理を行い、素材本来の個性と鮮度を最大限に引き出す環境を整えています。

見えない工程にも妥協しないことが、私たちの考える品質の基準です。

■オープン記念イベント（予定）

オープンを記念し、ご来店いただいたお客様にコーヒーの魅力を体験いただける各種イベントを実施予定です。

- 振る舞いコーヒーとして、初日限定でご来店のお客様へ、ゲイシャ種のコーヒーを無料で提供いたします。- 2,000円以上のお買い上げで、次回ご利用いただけるクーポンを配布いたします。- LINE会員登録特典：会員登録いただいた方へ、オリジナルドリップバッグをプレゼントいたします。- コラボレーション企画- - 併設のベーカリー「イルクオーレ」との連動企画として、一定金額以上のご利用で割引特典をご用意しております。- 限定商品販売- - イベント期間中、特別価格での軽食・スイーツの提供も予定しております。

※内容は変更となる場合がございます。詳細は公式SNS等でご案内いたします。

施設概要

想定来店者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179620/table/3_1_5b7019510a0d3ae62f9441290b96b7f1.jpg?v=202604071051 ]

・豊橋および東三河エリアで、日常的にコーヒーを楽しむ方

・自分の好みに合う豆を見つけたい方、家での抽出を上達したい方

・仕事前後や休日に、落ち着いて過ごせる“居場所”を探している方

・地域の食・サービスの質にこだわる方、ギフト需要（手土産）をお持ちの方

コメント：代表取締役社長 岡田直樹

当社は、喫茶店を原点に“食とサービスの品質”を磨き、地域のお客様に支えられてきました。Green Hills Coffee Roaster's Lab.では、焙煎から抽出までを一つの体験として設計し、毎日の暮らしに寄り添うコーヒーの新しい価値を提案します。お客様の笑顔が増える場となるよう、丁寧に育ててまいります。

将来展望

今後「Green Hills Coffee Roaster's Lab.」は、単なるコーヒー販売の場にとどまらず、地域における“コーヒー文化の発信拠点”としての役割を担っていきます。

まずは店舗を起点に、焙煎・抽出・体験を通じてコーヒーの楽しみ方を広げるとともに、ワークショップやイベントを継続的に実施し、初心者から愛好家までが気軽に学び、交流できる場づくりを進めてまいります。

さらに、自社焙煎による高品質なコーヒー豆の安定供給体制を構築し、卸展開やEC販売を通じて、店舗の枠を超えた価値提供を目指します。地域の飲食店との連携を強化することで、豊橋から発信されるコーヒーの品質そのものを底上げし、エリア全体の魅力向上にも貢献していきます。

また将来的には、本拠点で培った焙煎技術や商品開発力を活かし、新たな業態やサービスの展開も視野に入れています。コーヒーを通じて人と人、地域と文化がつながる循環を生み出し、「日常に寄り添う一杯」をより多くの方へ届けていきます。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イデアル・アトレ

TEL：0532-51-5777 FAX：0532-51-5888

住所：愛知県豊橋市牛川町字中郷74-1

受付時間：平日10：00～16：00

※取材・撮影・試飲会のご相談、素材（写真・ロゴ）提供、代表／担当者インタビュー等も承ります。

会社概要

会社名 ：株式会社イデアル・アトレ

所在地 ：愛知県豊橋市牛川町字中郷74-1

設立 ：2015年10月5日

代表取締役：岡田直樹

事業内容 ：株式会社イデアル・アトレは、愛知県の外食業界において、オールドコースこすたりかなどのレストランを運営し、フランチャイズチェーン事業やパン製造・販売事業、イタリアンレストラン経営事業、カフェ経営事業を行っています。