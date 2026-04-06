名古屋最大級のビジネス＆商業エリア“栄”にGarminブランド直営店誕生「ガーミンストア名古屋」 2026年4月23日（木）オープン

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社（以下、Garmin）は、愛知県 名古屋市最大級のビジネス＆商業エリアである栄のランドマーク施設「中部日本ビルディング（通称：中日ビル）」に、ブランド直営店「ガーミンストア名古屋」（名古屋市中区栄四丁目１番１号 中日ビル1階）を、2026年4月23日（木）にオープンします。

ガーミンストア名古屋（イメージ）

1989年アメリカ合衆国で創業したGarminは、複数のGPSを活用した高精度な測位情報やナビゲーション、また多彩な計測技術を強みに、他に類をみない専門性を備えたGPS機器やウェアラブルウォッチ、アプリケーションを提供。航空・船舶・自動車・アウトドア・フィットネスの分野にて、米国のみならず世界各国のユーザーから高い信頼性を得ています。

Garminのウェアラブルウォッチの特徴は、光学式心拍計による高精度の計測、そこから得られたデータを独自のアルゴリズムで分析し、健康管理やスポーツに役立つ一人一人にパーソナライズされた提案までを行います。さらにユーザーはそのデータを振り返ることにより、長期的な実践やパフォーマンスアップにつなげることができます。

新店舗「ガーミンストア名古屋」がオープンする「中日ビル」は、官公庁はじめ多くの企業が軒を連ね、商業・文化施設の集積エリアでもある“栄”の老舗ビルが2024年に新設オープンした超高層複合施設。ショッピング、飲食、文化・観光センターはもとより、上階にはホテル・オフィスが入り、幅広い来場者に交流と憩いの場を提供。昭和の栄のランドマークが令和に生まれ変わった施設として注目を集めています。地元の足であり、名古屋城へのアクセスとして多くの観光客も利用する地下鉄名城線直結の好立地は、毎日通勤するビジネスパーソンだけでなく、ショッピングに訪れる名古屋マダム、国内外の観光客と、平日休日問わず様々な人々が行きかう、名古屋屈指の商業圏を形成しています。

「ガーミンストア名古屋」では、365日休むことなく賑わうこのエリアにふさわしく、ビジネスからスポーツ、健康管理まで、幅広い方の多彩な要望に応える充実のラインアップを実現。最新テクノロジーを搭載したフラッグシップモデル「fēnix」シリーズをはじめ、世界中のランナーから支持されるランニングGPSウォッチ「Forerunner」シリーズ、アウトドアやアーバンスポーツなどの過酷なシーンにも対応するタフネスGPSウォッチ「Instinct」シリーズ、フィットネス・ウェルネスライフをサポートする「Venu」シリーズ、多彩なゴルフ機能を備える「Approach」シリーズなど、ハイグレードなアイテム、デザイン性の高いシリーズを取り揃えて、さらにサイクリング、ダイビングコンピューターなども常時展開します。

店内では、数多くの製品がお試し操作可能。さらに、シーンやファッションに合わせてワンタッチで取替え可能なバンドなどのアクセサリ商品も充実の品揃えです。専門スタッフによる丁寧な対応を通じて、ブランドの魅力を直接体感し、一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適な製品みつけることができます。

「ガーミンストア名古屋」では、オープンを記念して、ウェアラブル製品をお買い上げの方に、Garminオリジナル手ぬぐい名古屋バージョン（非売品）をプレゼント。また、2本以上同時購入で定価から10％OFF、アクセサリ購入割引、初期設定無料サービスなどを提供します。

※Garminオリジナル手ぬぐいは無くなり次第終了。

※2本同時購入で定価から10％OFFに関しては、他割引、他キャンペーンとの併用はできません。

【店舗概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/98_1_0598c474330b1af03ebca85bdadd2137.jpg?v=202604060551 ]

【オープン記念キャンペーン】

期間： 2026年5月31日（日）まで

- ウェアラブル製品をお買い上げの方に、Garminオリジナル手ぬぐい名古屋バージョン（非売品）をプレゼント！※無くなり次第終了- Garminウェアラブルデバイス2点同時お買い上げで、定価より10％OFF※他割引、キャンペーンとの併用はできません。ご了承ください- アクセサリ同時購入、1点で10％OFF、2点以上なら15％OFF- ウェアラブル製品購入時に、初期設定無料サービスGarminオリジナル手ぬぐい名古屋バージョン（非売品）※イメージ

店舗の詳細は、以下のURLからご覧ください。

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/buy/brand-store/

【Garminについて】

Garmin(ガーミン)はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS 受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS＆P500の銘柄にも採用されています。

https://www.garmin.co.jp/

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

※本リリースに掲載されている価格、発売時期、仕様は予告なく変更となる場合がございます。

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ガーミンジャパン株式会社

https://www.garmin.co.jp/

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

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