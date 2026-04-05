自社サービスを福利厚生化！理学療法士の相互ケアで「本物の健康経営」を体現

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）は、この度、弊社が展開する企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」を、弊社の福利厚生として正式に導入したことをお知らせいたします。

■ 自社導入の背景：「最高のサービスは、最高のコンディションから生まれる」

弊社は、医療国家資格である理学療法士の知見を活かし、多くの企業の健康課題を解決してまいりました。現在、導入企業数の急拡大に伴い、現場へ出張して施術を提供する社内セラピスト（理学療法士）たちの稼働も増加しています。

お客様の身体をケアするセラピスト自身もまた、日々の業務で身体を使い、疲労を蓄積しています。「社会の健康経営を推進するプロ集団として、まずはサービスを提供する我々自身が心身ともに健康でなければならない」という経営陣の強い想いから、自社サービスである「Offi-Stretch(R)」の社内導入を決定いたしました。

■ 「プロがプロをケアする」独自の実践体制と効果

弊社のオフィスでは、所属する理学療法士同士が定期的に「相互ケア（施術の受け合い）」を実施しています。この取り組みは、単なる福利厚生（疲労回復）にとどまらず、以下のような事業上の大きなメリットを生み出しています。

セラピスト自身の「未病予防」とパフォーマンス維持

身体の構造を知り尽くしたプロ同士がケアし合うことで、慢性的な疲労や痛みを未然に防ぎ、常にベストな状態でクライアント企業へ訪問できる体制を整えています。

「顧客視点」の獲得と、技術のピアレビュー（相互評価）

実際に自分が施術を受けることで、「お客様がどう感じるか」という顧客体験を定期的にアップデートしています。プロ同士で技術的なフィードバックを率直に行うことで、提供するプログラムの品質（満足度）を常に高い水準で維持・向上させています。

■ 代表取締役 水野 純一 コメント

お客様に「健康は最大の資産です」とお伝えしている以上、我々自身がそれを体現する組織でなければなりません。提供者であるセラピストが疲弊していては、本物の健康経営支援はできないからです。そんな想いから今回社内でも「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」を実施する運びとなり、様々な学びを得ることができました。

Well Bodyは、理学/作業療法士自身も健康に、かつ専門性を高め合いながら「新しい働き方」を牽引していきます。

■ 今後の展望

Well Bodyは、今回の社内導入を通じて理学療法士自身のコンディションと技術力をさらに高め、より質の高い「Offi-Stretch(R)」を提供できる体制を強化します。



「プロがプロをケアする」環境で培ったエビデンスと現場のリアルな感覚を活かし、あらゆる業界の企業が抱える「健康課題」の解決と、日本社会全体の生産性向上に貢献してまいります。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都港区南青山3-5-2 南青山第一韮澤ビル 2C

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

Well Body株式会社 広報窓口

TEL：090-4129-4259

E-mail：info@office-stretch.com