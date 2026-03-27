AI 広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」および「TVAL（ティーバル）」を開発・運営する株式会社スイッチメディア（本社：東京都港区、代表取締役社長：高山 俊治、以下スイッチメディア）は、AIを前提としたプロダクト開発と事業運営を推進するため、Anthropic社の生成AI「Claude」の有償アカウントを全社員に導入したことをお知らせいたします。エンジニアには、AIコーディングツール「Claude Code」が利用できるMaxプランを、ビジネス職にはClaude Proプランを、いずれも全額会社負担で配布しています。本取り組みにより、エンジニアの開発生産性向上にとどまらず、営業・企画・マーケティング・バックオフィスを含む全社員が、日常業務においてAIを「当たり前に使える」環境を構築し、組織全体でのAI活用を加速させます。

導入の背景

生成AIの急速な進化により、ソフトウェア開発の生産性は飛躍的に向上しています。2026年の開発者調査では、73%のエンジニアリングチームがAIコーディングツールを毎日使用しており、AIを活用しない開発組織は競争力を失うリスクが高まっています。同時に、AIの活用はビジネス職の生産性向上にも大きな可能性をもたらしています。海外では、保険ブローカー大手HUB International社が2万名超の全社員にClaudeを導入し、生産性の85%向上・週当たり2.5時間の削減を実現した事例が報告されています。国内でも、先進的な企業がClaudeの全社導入を進めています。当社はプロダクト企業として、AI活用を個人レベルの効率化にとどめず、中長期的な競争力につながる組織戦略と位置づけ、全社的な投資を行うことを決断しました。

取り組みの全体像

本取り組みは、エンジニア向けの「AI駆動開発環境の整備」と、全社員向けの「AI活用基盤の構築」を両輪で推進するものです。

エンジニア向け：Claude Maxプランの全面導入とプロセス刷新

ビジネス職の社員（営業・企画・マーケティング・バックオフィス等）に対しても、Claude Proプランの有償アカウントを提供しています。提案資料の作成、市場リサーチ、データ分析など、日常業務の幅広い場面でClaudeを活用し、本質的な思考や創造的な業務に集中できる環境を整えました。また、Anthropic社が2026年1月に発表した非エンジニア向けAIエージェント機能「Claude Cowork」の活用も見据え、職種を問わず全社員が自律的なAIと協働できる組織づくりを推進します。

全社員向け：Claude Proプランの配布とAI活用基盤の構築

1. AI駆動開発環境の整備全エンジニアにClaude Codeを利用できるMaxプランのアカウントを整備しました。調査・実装・テスト・レビュー・ドキュメント整備など、日々の開発のさまざまな場面でAIを活用し、エンジニアが本質的な業務に集中できる体制を目指します。2. 推進チーム設置とパイロットプロジェクトの始動AI活用を組織に定着させるため、推進チームによるパイロットプロジェクトを立ち上げました。活用パターンの検証、運用ルール・ガイドラインの整備、セキュリティ／ガバナンスの整理を進め、再現性のある展開モデルを構築します。3. 実践知見の獲得と組織能力の強化外部有識者を招いた勉強会やワークショップを実施し、設計から実装、テストに至るまでの実践的な学びを得ることで、属人的な活用にとどまらない組織全体での能力向上を目指します。4. AI活用を前提とした開発体制・プロセスの再設計ツール導入に加えて、AIとの協働を前提としたタスク分解の整備や、レビューにおいて人間が重点的に確認すべき観点の整理など、開発組織の運営全体をAI時代に合わせてアップデートしています。

代表取締役社長 高山 俊治 コメント

「生成AIの進化は、ソフトウェア開発だけでなく、あらゆるナレッジワークのあり方を変えつつあります。当社は、テレビCMとデジタル広告を統合する高度なデータ基盤を自社開発してきたプロダクト企業です。この技術力をさらに強化し、中長期的な競争優位性を確立するために、AIの活用を個人レベルの効率化にとどめず、組織戦略として推進することを決断しました。エンジニアが設計判断やプロダクトの価値検証といった本質的な業務に集中できる環境をつくること。そして、ビジネス職も含めた全社員が、それぞれの役割においてAIを最大限に活かせる組織をつくること。これが、当社が描く『AIネイティブ組織』への第一歩です。」

今後の展望

当社は本取り組みを通じて、AIを前提としたプロダクト開発体制と事業運営を確立し、「クロスメディアインサイト」「TVAL」をはじめとする自社プロダクトの更なる進化と、お客様への価値提供の加速を実現してまいります。

採用について

AIを活用したプロダクト開発と事業成長を共に推進する仲間を積極的に募集しています。最先端のAIツールをフル活用できる環境の中で、それぞれの役割で最大限のパフォーマンスを発揮できる組織を目指しています。採用サイト： https://www.switch-m.com/recruit

本取り組みに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://www.switch-m.com/service-inquiryお問い合わせ窓口：広報担当 E-mail：press@switch-m.com

スイッチメディアについて

株式会社スイッチメディアは、テレビCM＋デジタル広告の出稿データを統一指標で一元管理し、過去比較やブランド横断分析を通じてメディア予算アロケーションを支援するAI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」の開発・運営、およびデジタル広告運用のインハウス化を支援する「In-House Drive」の提供、また国内最大規模のテレビ視聴パネルから取得したテレビCM接触データとインテージ社の購買データ（SCI®）をシングルソースで連携させ、テレビCMの売上効果を分析する「TVAL」の開発・運営を行っています。

・社名 ：株式会社スイッチメディア（https://www.switch-m.com/ ）・代表者 ：代表取締役社長 高山 俊治・事業内容 ：AI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」、「TVAL」および現在放送中のテレビ番組視聴率がわかる「TVAL now」の開発・提供。デジタル広告運用のインハウス化支援「In-House Drive」の提供。・WEBサイト クロスメディアインサイト https://www.switch-m.com/xmedia-insights TVAL https://www.switch-m.com In-House Drive https://www.switch-m.com/in-house-drive TVAL now https://tval-now.switch-m.com/ 採用サイト https://www.switch-m.com/recruit※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)