「WINE&CHEESE FESTIVAL藤沢2026」を藤沢駅前 サンパール広場にて開催！屋外イベントを堪能できるちょうどいい季節となってきました。JR藤沢駅から直通。アクセス良好！イベントを目的にご来場する方はもちろん、通りすがりの方もきっと寄り道したくなります！さまざまなワインやチーズを楽しめるイベントです！ワインの飲み比べの他に、ワイン料理・チーズ料理と豊富なメニューを取り揃えております。当イベント限定のメニューも！また、会場内を盛り上げるパフォーマーも集結！お食事の合間に楽しめるステージショーが随時開催され、子どもから大人まで楽しむことができます。ぜひご家族・友人・おひとり様でも、お楽しみください！

開催概要

**■ 名称**WINE&CHEESE FESTIVAL藤沢2026**■ 日程**2026年4月10日（金）16:00-21:00 プレオープン2026年4月11日（土）11:00-21:00 2026年4月12日（日）11:00-19:30**■ 会場**藤沢駅前 サンパール広場〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢**■ 入場料**入場無料※開催時間などは事情により若干変更する場合がございます。※雨天決行・荒天中止／中止の場合はSNSにて発表いたします。■イベント公式SNSInstagram：[https://www.instagram.com/wine_and_chees_fes](https://www.instagram.com/wine_and_chees_fes?igsh=MXJmY3A1eWZqaXJqdw==)X(旧Twitter)：[https://x.com/wine_fes2025](https://x.com/wine_fes2025?t=Qs4JiL5dmoCGOSgPZ4TNXw&s=09)こちらにてイベント詳細を順次更新しております。

店舗一覧

■店舗紹介

Moldova Wine Shopワイン/500円～香り豊かでエレガントな深い味わいに一度飲んだら虜になってしまう、そんなモルドバワインを体験してみませんか。

マッケンディーブルワリーチーズホットドッグ/1,100円湘南みやじ豚を使った自家製ソーセージとビール麦汁で作ったオリジナルバンズを組み合わせたホットドッグです。

ピーアンドエムチェコワイン/600円～チェコ共和国をメインにヨーロッパのワインをご紹介。辛口フルーティーな白ワインがおすすめです。

出店者リストはこちら(3/26時点)横濱金沢ブリュワリーマッケンディーブルワリーピーアンドエムチェコロックス・オフMoldova Wine ShopRSEキッチンイタリアンバケットMAISON BRETONNE ガレット屋Glückhaus（グリュックハウス）ビストロ S.Koyamaラクレットの店 MELTAamuseplaza

その他コンテンツ

1）LINEお友だち追加でクーポンGET！ 当日会場では、クーポンが**必ず**当たる**無料くじ引き**ができます！ →公式LINE登録で無料くじ引きができます。 https://lin.ee/bzXVUhG2）開運横丁 占いブースを設置予定。

本件に関するお問い合わせ先

事務局：DotDeli株式会社担当： 田中 良伸所在地：神奈川県横浜市神奈川区栄町2-1キコー横浜ビル402Mail： dotdeli.biz@gmail.co.jp