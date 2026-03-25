株式会社RECOLTZ（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：余湖 明智）は、マラソンをはじめとする様々なスポーツのナンバーカード（ビブス、ゼッケン）を、針を使わずに、またウェアに穴を開けることなく安全に、且つ繰り返し使用できるビブス（ゼッケン）留め、BIB-IT.（ビブイット）を販売。この度、資源循環型の新たな取り組みとして、リサイクルプラスチックを使用したビブス留め「ZERO WASTE」シリーズを開始いたしました。これまでBIB-IT.は、安全ピンを使用しないビブス留めの普及や、大会で使用された安全ピンの回収・再利用といった取り組みを通じて、廃棄物削減と資源循環に取り組んできました。そして今回、これらの取り組みをさらに発展させる新たな施策として、プラスチック資源そのものを循環させる「ZERO WASTE」シリーズを展開いたします。本シリーズでは、マラソン大会のオリジナルビブス留めや、製造工程で生じた規格外品など、これまで廃棄されてきたプラスチックを回収・再資源化し、新たな製品として再生しています。これにより、従来の消費構造から、“つくって、使って、またつくる”という資源循環型のものづくりへの転換を推進します。また、本取り組みは、自社および大会内で資源を循環させる「クローズドループ型」の仕組みを構築しており、廃棄物削減と付加価値創出を同時に実現するものです。

ZERO WASTEの特長

繰り返し使えるゼッケン留めBIB-IT.の普及と、安全ピンの回収・リサイクルに取り組んできた当社は、新たな施策として「ZERO WASTE」を始動しました。「ZERO WASTE」とは、これまで当社が掲げてきた“廃棄削減”の考え方をさらに発展させたものであり、大会で生まれた資源を次の大会へつなぐ、資源循環型のものづくりです。廃棄される資源を前提とせず、回収・再生・再利用を一体化した新たな取り組みです。【特徴】・トップパーツはリサイクルプラスチック100％（R100）使用 ※現在のバックパーツ（PE）はR80となります・大会および製造工程内で完結する資源循環モデル・リサイクルプラスチックのカラーや粒状感を活かしたデザイン・再生プラスチックでもオリジナルプリントを可能とするBIB-IT.の技術

本取り組みでは、大会で販売したオリジナルゼッケン留めのうち、余剰在庫になってしまった物や、製造過程で生じた規格外品を回収し、粉砕処理したのちに、ペレット状に再資源化。更にこれを製品として成型、プリントを施して再製品化することで、資源を自社とマラソン大会という範囲でクローズドループ型に循環させています。

今後の展開

BIB-IT.は今後も、大会運営と連携した資源循環モデルの展開を進め、持続可能なランニング文化の実現に貢献してまいります。「大会で生まれた資源を、次の大会へ」この循環を広げることで、環境配慮と新たな価値創出の両立を目指します。４月より一般販売するほか、１０月開催の「いわて盛岡シティマラソン」で導入予定です。

≪本リリースに関してのお問い合わせ先≫

株式会社 RECOLTZ(レコルツ)〒020-0114 岩手県盛岡市高松2丁目2-42TEL：019-661-5044FAX：019-619-0900head@bib-it.jp担当：余湖（よご）