【MYTREX】“継続できるセルフケア”を提案。伊勢丹新宿店「イセタン ビューティー アポセカリー」にて展開を開始

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長:薛 明鶴)が展開する、美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」は、2026年3月25日（水）の伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリーのリフレッシュオープンに伴い、同フロアにて展開を開始いたします。

今回のリフレッシュオープンにおいて、イセタン ビューティー アポセカリーは「統合的な発想で寄り添う、美と健康のかかりつけショップ」を新コンセプトに掲げ、サイエンスやテクノロジーを融合させた継続型ケアへと進化します。MYTREXは、革新的なテクノロジーで日々の習慣を整えるブランドとして、この新たなコンセプトに共鳴し、お客様一人ひとりのQOL向上をサポートする体験型拠点として展開いたします。

【伊勢丹 新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティーアポセカリー】

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 B2

営業時間 ：午前10時～午後８時

※営業時間・営業状況は状況により変更となる可能性がございます。

■展開商品一部紹介

MiRAY ONE

エイジングケア*¹に必要な5つの機能で､肌へ総合的にアプローチするオールインワン光美顔器。フォト美容による「透明ハリ感*²」､EMSによる「リフトケア*³」､イオン導入導出による「うるおい」を叶えます｡

¹：年齢に応じたケアのこと ²：汚れ除去による肌の見え方

*³：機器を上に向かって動かすこと

https://mytrex.jp/miray-one/

HEAD SPA DEEP X

人気のヘッドスパシリーズに「イオン導入・導出」機能を搭載した新モデル。EMS、赤色LED、揉み機能とあわせて、より質の高い頭皮ケアを実現しました。

https://mytrex.jp/headspa-deepx/

REBIVE MINI XS2

30パターンの刺激から気持ちよさを選べる第2世代ハンディガン。従来では速さ（振動スピード）調節のみだったハンディガンに「手圧変動テクノロジー」が加わり、新しく深さ（ストローク）の調整が可能になりました。

https://mytrex.jp/rebive-mini-xs2/

※展開商品は変更する可能性がございます。

※プレスリリース配信時の情報となりますため、最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

■公式オンラインショップ

https://mytrex.jp

■公式ECモール

EMS ショップ 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

EMS ショップ Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

創通メディカル Amazon 店 ：https://www.amazon.co.jp/mytrex

EMS ショップ auPay マーケット店 ：https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

■公式 SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/mytrex.official/

Twitter ：https://twitter.com/Mytrex_JP

LINE ：https://lin.ee/vJgGbXE

YouTube ：https://www.youtube.com/@mytrex7494

TikTok ：https://www.tiktok.com/@mytrex_official/

＜会社概要＞

社名：株式会社 創通メディカル

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

所在地：

【本社】福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

【東京支社】東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 4F

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/