推し活応援サービス「推し活＋」が、最新推し活スマホ「Galaxy S26 Ultra」のレンタルを開始！
MVNOやWi-Fiルーターのレンタルサービスを提供する、株式会社モバイル・プランニング（本社：東京都中央区 代表取締役：岸本大樹 以下、モバイル・プランニング）は、防振双眼鏡をはじめとした推し活に関連する商品のレンタルサービス「推し活＋（プラス）」（以下、推し活＋）において、最新鋭のカメラ機能を搭載したスマートフォン「Galaxy S26 Ultra」の提供を2026年3月24日より開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344910/images/bodyimage1】
高性能スマホレンタル需要の急増
近年、コンサートやイベントにおいて「写真・動画撮影OK」の公演が増加しており、推し活層の間では、ライブを高画質で記録しSNSに投稿したい、というニーズが高まっています。
一方で、最新のフラッグシップスマートフォンは高額化が進んでおり、購入ではなく、短期間だけカメラ性能の高い端末を使いたい、という声が多く寄せられていました。
これを受け、「推し活＋」では、2026年最新モデルであり、圧倒的なズーム性能と夜景撮影が強化された「Galaxy S26 Ultra」をラインナップに追加いたしました。
【Galaxy S26 Ultra】の特長
・最大100倍ズーム、AI搭載の「スペースズーム」
最新のAI超解像技術により、さらに進化した最大100倍のズーム機能を搭載。ドームやアリーナの最後列からでも、最前列気分で推しの表情や衣装を細部まで鮮明に捉えることが可能です。
・プロ仕様の動画撮影「ナイトグラフィー機能」
Samsung Galaxy史上、最も明るいカメラレンズを搭載。薄暗いライブ会場内や、激しいライティング演出の中でも、まるで映画のような鮮明な映像を撮影できます。
・手ブレ補正に新機能「水平ロック」
新たに「水平ロック」と呼ばれる手ブレ補正機能を追加。撮影中のカメラの傾きをAIが自動で検知・補正することで、手持ち撮影でも常に水平で滑らかな映像を実現します。
レンタル価格
・3泊4日：18,300円（税込）
・延長料金： 1日 3,000円（税込）
「推し活＋」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344910/images/bodyimage2】
「推し活＋」は、実際に推し活をしている当社の社員が厳選した商品をレンタルできるサービスです。ライブやコンサートをより楽しむための商品を取り揃え、推し活をさらに充実させたい皆様を全力で応援します。
詳しくはサービスサイトをご確認ください。
＜「推し活＋」サービスサイトURL＞
https://oshikatsu-plus.com/
＜本件に関するお問い合わせ＞
お問合せページ： https://oshikatsu-plus.com/contact
E-Mail：shop-info@oshikatsu-plus.com
TEL：03-6869-6150
配信元企業：株式会社モバイル・プランニング
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344910/images/bodyimage1】
高性能スマホレンタル需要の急増
近年、コンサートやイベントにおいて「写真・動画撮影OK」の公演が増加しており、推し活層の間では、ライブを高画質で記録しSNSに投稿したい、というニーズが高まっています。
一方で、最新のフラッグシップスマートフォンは高額化が進んでおり、購入ではなく、短期間だけカメラ性能の高い端末を使いたい、という声が多く寄せられていました。
これを受け、「推し活＋」では、2026年最新モデルであり、圧倒的なズーム性能と夜景撮影が強化された「Galaxy S26 Ultra」をラインナップに追加いたしました。
【Galaxy S26 Ultra】の特長
・最大100倍ズーム、AI搭載の「スペースズーム」
最新のAI超解像技術により、さらに進化した最大100倍のズーム機能を搭載。ドームやアリーナの最後列からでも、最前列気分で推しの表情や衣装を細部まで鮮明に捉えることが可能です。
・プロ仕様の動画撮影「ナイトグラフィー機能」
Samsung Galaxy史上、最も明るいカメラレンズを搭載。薄暗いライブ会場内や、激しいライティング演出の中でも、まるで映画のような鮮明な映像を撮影できます。
・手ブレ補正に新機能「水平ロック」
新たに「水平ロック」と呼ばれる手ブレ補正機能を追加。撮影中のカメラの傾きをAIが自動で検知・補正することで、手持ち撮影でも常に水平で滑らかな映像を実現します。
レンタル価格
・3泊4日：18,300円（税込）
・延長料金： 1日 3,000円（税込）
「推し活＋」について
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「推し活＋」は、実際に推し活をしている当社の社員が厳選した商品をレンタルできるサービスです。ライブやコンサートをより楽しむための商品を取り揃え、推し活をさらに充実させたい皆様を全力で応援します。
詳しくはサービスサイトをご確認ください。
＜「推し活＋」サービスサイトURL＞
https://oshikatsu-plus.com/
＜本件に関するお問い合わせ＞
お問合せページ： https://oshikatsu-plus.com/contact
E-Mail：shop-info@oshikatsu-plus.com
TEL：03-6869-6150
配信元企業：株式会社モバイル・プランニング
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