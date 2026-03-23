ミニストップは、全国のミニストップ店舗で募金活動を実施しています。 ２０２５年１２月から２０２６年２月にかけて、年間を通じて実施している花の輪運動をはじめ、イオンとともに取り組みを進めた合計３件の店頭募金を含め、期間中の店頭受付金額は、４，４４５，４１６円になりました。 お客さまからお預かりした募金は、ミニストップ出店エリア内の小学校に花の苗を届ける花の輪運動をはじめ、「福祉」「環境」「災害復興」の３つの分野の支援活動に活用させていただきます。皆さまのあたたかいご支援・ご協力、まことにありがとうございました。 ２０２５年度の店頭募金総額は、１９，２０２，７０７円となりました。ミニストップは、２０２６年度も引き続き皆さまとともに、持続可能な社会の実現へ向けて取り組んでいきます。

【２０２５年１２月～２０２６年２月度に実施した店頭募金】

【花の輪運動募金】

店頭受付期間：年間を通じて実施しております。募金金額：２，５３２，９７４円 ミニストップは「公益財団法人 花と緑の農芸財団」が主催している花の輪運動に協賛しています。１９９１年から取り組みを開始したこの運動は、花の苗を植え育てる体験を通じ、子どもたちに生命の大切さを知ってもらうとともに校庭や教室に花や緑を増やしていくことを目的としています。 お客さまからの募金と、毎週土曜日のソフトクリームバニラの売り上げの１％を使って、ミニストップの出店エリアで応募のあった小学校に抽選で花の苗を贈呈しています。３５年間継続した取り組みになります。

【全国こども食堂応援募金】

店頭受付期間：２０２５年１２月５日（金）～２０２６年１月７日（水）募金金額：１，３５８，２１７円 イオン株式会社は、経済的に困難な状況に置かれた子育て世代において、子どもたちの食の確保が恒常的に重大な課題となっていることを受け、２０２０年１２月にこどもの食を支援するプロジェクト「イオン こども食堂応援団」を立ち上げました。 ミニストップは、本プロジェクト活動の一環として、全国のグループ会社とともに、今年度も継続して募金を実施いたしました。皆さまのあたたかいご支援に感謝申し上げます。

【インドネシア・スマトラ島豪雨 緊急支援募金】

店頭受付期間：２０２６年１月８日（木）～１月１４日（水）募金金額：５５４，２２５円 ２０２５年１１月末日から約１週間続いた、インドネシア・スマトラ島での豪雨により、 インドネシアで甚大な被害が発生しました。ミニストップは、被災地域の一日も早い復旧・復興を願い、２０２６年１月８日から２０２６年１月１４日までの期間、全国のグループ会社とともに、緊急支援募金を実施しました。 皆さまからお寄せいただいた多くのご支援に感謝申し上げます。被災されました皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

【ミニストップ、サステナビリティへの取り組み】

ミニストップは、さまざまな人々（ステークホルダー）との関わりの中で成り立っています。お客さま、地域社会、お取引先、加盟店、従業員、株主、そして行政機関、NGO/NPO。今後も各ステークホルダーとの関わりを大切にしながら事業を展開し、より一層、持続可能な社会の実現へ向けて取り組んでいきたいと考えています。

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