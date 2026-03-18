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自動で折り畳めてA3サイズ(床設置面積)に収まるコンパクトベビーカーがガード標準搭載でさらに充実 『auto N second QC』2026年4月下旬 新発売
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、自動でサッと折り畳める「オートクローズ」モデルで最小コンパクトサイズ(※1)のセカンドベビーカー『auto N second QC (オートエヌ セカンド キューシー)』を、2026年4月下旬より全国のベビー用品店、オンラインショップなどで発売します。
新たにフロントガードを標準装備するなど、昨年9月に発売した現行品とくらべて機能を向上。1,350台の数量限定カラー「アイスグレー(GL)」を含む、3色展開です。
【背景】“スぺパ”重視に高評価を獲得 26年モデルでさらに機能面の充実を図る
オートクローズ最小コンパクト(※1)
当社では、生後６カ月頃から使えるセカンドベビーカーの製品選びのポイントとして、折り畳んだときのコンパクト性を重視する傾向が強まっていると見ています。育児中は子どもを抱っこしたまま、もしくは手をつないだ状態で、ベビーカーを玄関で畳む・車に積むなど、片手で操作するシーンが数多くあります。限られたスペースの中でもストレスなく扱える「スぺパ(スペースパフォーマンス)」が、ますます重要な選択基準になってきていると考えています。
こうした背景から、コンビでは2025年9月に「auto N second BQ」を発売。片手でサッと自動で折り畳めて自立する「オートクローズ」機能と、A３サイズ(床設置面積)に収まる、オートクローズ最小コンパクトサイズ(※1)に、高い評価をいただきました。一方で、「オプション品のフロントガードを標準搭載にしてほしい」との声も寄せられました。そんなお客様の声にいち早くお応えしたく、発売から1年を待たず新モデル発売に踏み切ることとしました。
ラインアップには定番のグレージュ・グリーンの2色に加え、2026年春夏トレンドのやさしい寒色系カラー「アイスグレー(GL)」を1,350台限定で展開します。
(※1)2024年〜2026年2月に国内で販売されたオートクローズ機能搭載のEN基準適合ベビーカー商品群(小売り専売品を除く)における折りたたみ時の3辺合計最小値比較。（2026年2月時点 コンビ調べ）
【製品概要】
NEW フロントガードを標準搭載
従来はオプションとして展開していたフロントガードを標準搭載にしました。根元が360°回転する構造なので、お子さまの乗せ降ろしもスムーズです。また、ガードを付けたままでも折り畳むことができます。
NEW インナークッションを拡大
4才頃(体重22kg以下)まで、より快適に座れるよう、インナークッションの足元部分を拡大。
簡単に取り外せて洗濯機で洗えるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
(※)洗濯方法は取扱説明書をご確認ください。
NEW 緩衝材を追加
折り畳んだときに床に接地する面に、緩衝材を追加し、より使いやすくなりました。
NEW 高さ調整もカバーのお手入れもラクに
スライドするだけで肩ベルトの高さ調整ができます。ベルトカバーはホックで取り外しができて洗える新仕様です。
(※)洗濯方法は取扱説明書をご確認ください。
【製品詳細】
ウォームグレージュ(BE)
ディープグリーン(GR)
アイスグレー(GL) 数量限定1,350台
■製品名の「auto N」の由来について
「できないこと、なくなれ」を開発の軸に、ベビーカー操作のストレスをなくす(Non Stress)、保管時の場所を取らない(Non Space)、ライフスタイルを制限しない(Non Style)を目指した、片手で自動で折り畳める車体を開発しました。これらの想いを製品名に反映させ、「auto N」としました。
さらに詳しい製品の詳細はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/baby/stroller/auto_n_sp/
製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1000
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
製品ページ
https://www.combi.co.jp/store/baby/stroller/auto_n_sp/
新たにフロントガードを標準装備するなど、昨年9月に発売した現行品とくらべて機能を向上。1,350台の数量限定カラー「アイスグレー(GL)」を含む、3色展開です。
【背景】“スぺパ”重視に高評価を獲得 26年モデルでさらに機能面の充実を図る
オートクローズ最小コンパクト(※1)
当社では、生後６カ月頃から使えるセカンドベビーカーの製品選びのポイントとして、折り畳んだときのコンパクト性を重視する傾向が強まっていると見ています。育児中は子どもを抱っこしたまま、もしくは手をつないだ状態で、ベビーカーを玄関で畳む・車に積むなど、片手で操作するシーンが数多くあります。限られたスペースの中でもストレスなく扱える「スぺパ(スペースパフォーマンス)」が、ますます重要な選択基準になってきていると考えています。
こうした背景から、コンビでは2025年9月に「auto N second BQ」を発売。片手でサッと自動で折り畳めて自立する「オートクローズ」機能と、A３サイズ(床設置面積)に収まる、オートクローズ最小コンパクトサイズ(※1)に、高い評価をいただきました。一方で、「オプション品のフロントガードを標準搭載にしてほしい」との声も寄せられました。そんなお客様の声にいち早くお応えしたく、発売から1年を待たず新モデル発売に踏み切ることとしました。
ラインアップには定番のグレージュ・グリーンの2色に加え、2026年春夏トレンドのやさしい寒色系カラー「アイスグレー(GL)」を1,350台限定で展開します。
(※1)2024年〜2026年2月に国内で販売されたオートクローズ機能搭載のEN基準適合ベビーカー商品群(小売り専売品を除く)における折りたたみ時の3辺合計最小値比較。（2026年2月時点 コンビ調べ）
【製品概要】
NEW フロントガードを標準搭載
従来はオプションとして展開していたフロントガードを標準搭載にしました。根元が360°回転する構造なので、お子さまの乗せ降ろしもスムーズです。また、ガードを付けたままでも折り畳むことができます。
NEW インナークッションを拡大
4才頃(体重22kg以下)まで、より快適に座れるよう、インナークッションの足元部分を拡大。
簡単に取り外せて洗濯機で洗えるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
(※)洗濯方法は取扱説明書をご確認ください。
NEW 緩衝材を追加
折り畳んだときに床に接地する面に、緩衝材を追加し、より使いやすくなりました。
NEW 高さ調整もカバーのお手入れもラクに
スライドするだけで肩ベルトの高さ調整ができます。ベルトカバーはホックで取り外しができて洗える新仕様です。
(※)洗濯方法は取扱説明書をご確認ください。
【製品詳細】
ウォームグレージュ(BE)
ディープグリーン(GR)
アイスグレー(GL) 数量限定1,350台
■製品名の「auto N」の由来について
「できないこと、なくなれ」を開発の軸に、ベビーカー操作のストレスをなくす(Non Stress)、保管時の場所を取らない(Non Space)、ライフスタイルを制限しない(Non Style)を目指した、片手で自動で折り畳める車体を開発しました。これらの想いを製品名に反映させ、「auto N」としました。
さらに詳しい製品の詳細はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/baby/stroller/auto_n_sp/
製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1000
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
製品ページ
https://www.combi.co.jp/store/baby/stroller/auto_n_sp/