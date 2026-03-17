けいはんな(京阪奈)エリアのお見送りで創業60年超の老舗葬儀社(株)花駒が3/17に『家族葬のファミーユ上桂ホール』をオープン～京都市・桂川街道沿いに市内3店舗目～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの事業会社である株式会社花駒（本社：京都府相楽郡精華町、代表取締役：上野 雄一郎）は、2026年3月23日（月）に「家族葬のファミーユ 上桂（かみかつら）ホール（所在地：京都府京都市西京区）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343853/images/bodyimage1】
（ホール外観イメージ）歴史ある街並みに馴染む和テイストの外観デザイン
1964年に創業し、京都・奈良・大阪で葬祭ホールを運営してきた(株)花駒が、京都府京都市に家族葬のファミーユブランドで3店舗目となる「家族葬のファミーユ 上桂ホール」をオープンします。
新ホールは、世界遺産の西苔寺（苔寺）や華厳寺（鈴虫寺）を始めとした観光名所と閑静な住宅街が共存するエリアで、市内を東西に横断している国道９号線と、地域の生活道路である通称「桂川街道」との交差点角地です。
ホール外観は、歴史深い街並みに合わせた山型の切妻屋根と、外壁素材の切り替えでアクセントを加えた和テイストのデザインです。ホール内は、エントランスから式場にかけて奥行を設けることで、交差点立地ながらプライバシー性を確保しています。家族で過ごす空間は式場と一体化した設計とし、大切な方との最後の時間をゆっくりと過ごしていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343853/images/bodyimage2】
（地図）京都市内のファミーユホールは3店舗の展開となる
■「家族葬のファミーユ 上桂ホール」概要
所在地：京都府京都市西京区桂徳大寺北町51
建物構造：木造
敷地面積：605.77平米
建築面積：177.02平米
駐車場：8台
施設内容：式場30席、遺族控室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 阪急嵐山線｢上桂駅｣から徒歩約12分
＜バス＞ 京都市バス「上桂東ノ口停留所」から徒歩約1分
＜ 車 ＞ 京都縦貫自動車道「大原野IC」から約13分
U R L ：https://www.hanakoma.com/area/kyoto/hall/kamikatsura/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343853/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社花駒
【法人設立】 1999年6月（創業1964年）
【代表】 代表取締役 上野 雄一郎
【所在地】 京都府相楽郡精華町植田寺東5-2
【URL】 https://www.hanakoma.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社花駒
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343853/images/bodyimage1】
（ホール外観イメージ）歴史ある街並みに馴染む和テイストの外観デザイン
1964年に創業し、京都・奈良・大阪で葬祭ホールを運営してきた(株)花駒が、京都府京都市に家族葬のファミーユブランドで3店舗目となる「家族葬のファミーユ 上桂ホール」をオープンします。
新ホールは、世界遺産の西苔寺（苔寺）や華厳寺（鈴虫寺）を始めとした観光名所と閑静な住宅街が共存するエリアで、市内を東西に横断している国道９号線と、地域の生活道路である通称「桂川街道」との交差点角地です。
ホール外観は、歴史深い街並みに合わせた山型の切妻屋根と、外壁素材の切り替えでアクセントを加えた和テイストのデザインです。ホール内は、エントランスから式場にかけて奥行を設けることで、交差点立地ながらプライバシー性を確保しています。家族で過ごす空間は式場と一体化した設計とし、大切な方との最後の時間をゆっくりと過ごしていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343853/images/bodyimage2】
（地図）京都市内のファミーユホールは3店舗の展開となる
■「家族葬のファミーユ 上桂ホール」概要
所在地：京都府京都市西京区桂徳大寺北町51
建物構造：木造
敷地面積：605.77平米
建築面積：177.02平米
駐車場：8台
施設内容：式場30席、遺族控室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 阪急嵐山線｢上桂駅｣から徒歩約12分
＜バス＞ 京都市バス「上桂東ノ口停留所」から徒歩約1分
＜ 車 ＞ 京都縦貫自動車道「大原野IC」から約13分
U R L ：https://www.hanakoma.com/area/kyoto/hall/kamikatsura/
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■会社概要
株式会社花駒
【法人設立】 1999年6月（創業1964年）
【代表】 代表取締役 上野 雄一郎
【所在地】 京都府相楽郡精華町植田寺東5-2
【URL】 https://www.hanakoma.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社花駒
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