自動車用自動緊急ブレーキシステム市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月27に「自動車用自動緊急ブレーキシステム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用自動緊急ブレーキシステムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用自動緊急ブレーキシステム市場の概要
自動車用自動緊急ブレーキシステム市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用自動緊急ブレーキシステム市場規模は 2035 年に約 759.9億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用自動緊急ブレーキシステム市場規模は約368.6億米ドルとなっています。自動車用自動緊急ブレーキシステムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用自動緊急ブレーキシステム市場のシェア拡大は、世界中で交通事故が増加し、衝突防止への関心が高まっていることが要因です。世界保健機関（WHO）の2023年報告書によると、毎年平均1.19百万人以上が交通事故で亡くなっています。こうした交通事故や衝突を回避するため、政府や自動車メーカーは自動車用自動緊急ブレーキシステムなどの先進技術の導入を優先しています。
自動車用自動緊急ブレーキシステムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-autonomous-emergency-braking-system-market/111554
自動車用自動緊急ブレーキシステムに関する市場調査では、センサーおよび認識技術の急速な進歩、車両生産台数の増加、先進運転支援システム（ADAS）の普及拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、高度なセンサー、コンピューティングモジュール、ソフトウェアに関連する高コストは、今後数年間の市場成長を制約すると予想されています。これらの高度なセンサーは、車両全体の生産コストを上昇させ、エントリーレベルの車両や価格に敏感な市場への導入を制限しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343140/images/bodyimage1】
自動車用自動緊急ブレーキシステム市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用自動緊急ブレーキシステム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用自動緊急ブレーキシステムの市場調査は、車両タイプ別、技術タイプ別、販売チャネル別と地域別に分割されています。
自動車用自動緊急ブレーキシステム市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-111554
車両タイプ別に基づいて、自動車用自動緊急ブレーキシステム市場は、乗用車、軽商用車（LCV）、大型商用車（HCV）に分割されています。このうち、乗用車セグメントは、世界的な乗用車販売の増加とADASの高度な統合により、2035年末までに72%のシェアを占めると予想されています。インド ブランド エクイティ財団（IBEF）によると、2024年には約4.3百万台の乗用車が販売され、乗用車におけるAEBの必要性が浮き彫りになっています。
