急速充電器ネットワーク「プレミアム チャージング アライアンス」従量制課金を導入

アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）が属する日本国内での急速充電器ネットワーク「プレミアム チャージング アライアンス（Premium Charging Alliance 、以下、PCA）」は、2026年3月1日（日）*¹より、充電料金の課金方式を従来の「時間制」から、実際に充電された電力量に基づく「従量制（kWh）」へ変更します。あわせて、月額会員プランの基本料金を従来の1,800円から1,100円へ大幅に引き下げ、登録料金を撤廃（無料化）することで、BEV（電気自動車）所有のハードルを下げ、より多くのユーザーに快適な充電環境を提供します。*¹: フォルクスワーゲン拠点に設置の充電器については、2026年年央から運用開始予定。PCAは、加盟ブランド（アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェ）の電気自動車（EV）オーナー向けに提供されている90kWから150kW出力のCHAdeMO規格急速充電器ネットワークを統合した、日本国内で最大規模かつ最速のプレミアム充電サービスです。2022年10月のサービス開始したPCAは、アウディの電動化戦略を進めるうえで、BEVオーナーの利便性の向上をさせる重要な役割を担ってきました。1.「充電した分だけ支払う」公平で透明性の高い料金体系へこれまでの時間制課金では、外気温やバッテリー残量（SoC）、車両の受電能力によって充電スピードが変化しても、利用時間に基づいて料金が発生していました。今回導入する従量制（kWh）課金により、ユーザーは「実際に受け取った電気の量」に対して対価を支払うことになり、料金体系の透明性が高まりました。2.基本料金を約40%値下げ、初期費用ゼロで導入しやすく月額会員プランの基本料金を1,800円から1,100円へと約40%値下げします。さらに、これまで2,000円かかっていた登録料金を無料（0円）に改定。初めてBEVを購入されるお客様や、PCAの利用を検討されていたお客様にとって、より加入しやすい価格設定となりました。3.サービス開始から拠点は約3倍に急拡大PCAの充電ネットワークは、2022年10月のサービス開始から順調に拡大し、現在は377拠点392基（2026年1月時点）と、当初の約3倍の規模に成長しました。最大150kW級の超急速充電器を含む高品質なネットワークへのアクセスを容易にすることで、長距離移動の不安を解消します。■新料金プラン（2026年3月1日より導入）※基本料金ならびに登録料金は、月額会員プランのみ改定。都度会員プランはこれまで同様に料金はかかりません。アウディでは、アウディのBEV「e-tron」を販売する全119店に、国内最速の150kW級出力の急速充電器を設置しています。また、PCAのお客様のみならず、すべてのBEVユーザー*²が利用できる急速充電施設として、Audi charging hub 紀尾井町、Audi charging hub 芝公園、Audi charging station厚木を運用しています。そのほか、8kW普通充電器「Audiデスティネーションチャージャー」をさまざまな企業や団体と協業して全国200拠点以上に設置し、目的地での充電ニーズにお応えしています。アウディでは、「Vorsprung durch Technik（技術による先進）」をスローガンに掲げ、プレミアムBEVブランドのリーディングポジションを目指しています。2025年、Audi Q6 e-tronシリーズとAudi A6 e-tronシリーズを導入し、アウディがこれまで国内に導入したBEVモデルは10モデル以上になりました。*²: CHAdeMO規格に対応。CHAdeMOアダプターはご使用いただけません●「プレミアム チャージング アライアンス」公式サイト：https://pcajp.com●「プレミアム チャージング アライアンス」アウディ オフィシャルサイト：https://www.audi.jp/e-tron/charging/pca/＜PCAに関するお客様からのお問い合わせ先＞PREMIUM CHARGING ALLIANCE CONTACT 0120-109-846