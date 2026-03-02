烏野・音駒・梟谷・稲荷崎高校のメンバーが集結！寿司皿などくら寿司オリジナルデザイングッズが手に入るくら寿司×アニメ「ハイキュー!!」―2026年3月6日（金）から全国のくら寿司で開催―

