「梅花心易占術士W資格取得講座」をリニューアルしました。（株式会社新生技術開発研究所 本社：福岡県、代表取締役：石丸大輔）

「梅花心易占術士W資格取得講座」をリニューアルしました。（株式会社新生技術開発研究所 本社：福岡県、代表取締役：石丸大輔）