¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢È¯¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖLima Watch¡× - ¿·ºîÏÓ»þ·× ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°Õ¾¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·ºî¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¡ÖKronosprinter Breguet¡×È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥è¥ó¥¯ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Ó°æÍº»Ö¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖH¡ëM¡ÇS¡É WatchStore¡Ê¥¨¥¤¥Á¥¨¥à¥¨¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥¹¥È¥¢¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢È¯¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLima Watch¡Ê¥ê¥Þ¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¿·ºî¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¡ÖKronosprinter Breguet¡Ê¥¯¥í¥Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¦¥Ö¥ì¥²¡Ë¡×¤ò3·¿È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖKronosprinter Breguet¡×¤Ï¡¢Lima Watch¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿Kronosprinter¥·¥êー¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Äー¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤É½¾ð¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢12»þ°ÌÃÖ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥ì¥²¿ô»ú¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¤Î¥·¥ë¥Ðー¿Ë¤òºÎÍÑ¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤¬»ý¤Ä¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼ÂÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡¢¸«¤ä¤¹¤µ¤ÈÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡¢¸½ÂåÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï3¤Ä¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥ëー¡×¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÊ¸»úÈ×¤Ë¥Ö¥ëー¤Î¥Þー¥¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Àß·×¿Þ¤ä»îºî¥â¥Ç¥ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ðー¥À¥¤¥ä¥ë¤ËÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÇÛ¤·¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÇÛ¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢É½¾ðË¤«¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¤¥³ーÀ½¥á¥«¥¯¥©ー¥Ä¡ÖVK64¡×¤òÅëºÜ¡£µ¡³£¼°¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤ÎÁàºî´¶¤È¡¢¥¯¥©ー¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¤¤ÀºÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥¤¥Á¥¨¥à¥¨¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥¹¥È¥¢ É½»²Æ»/¥¨¥¤¥Á¥¨¥à¥¨¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥¹¥È¥¢ ²£ÉÍ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹¤ª¤è¤Ó¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤ò³«»Ï¡£
Kronosprinter Breguet
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥±ー¥¹ÁÇºà : 316L ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë ¥±ー¥¹·Â : 37mm (Lug to Lug 45mm) ¥±ー¥¹¸ü ¡§ 10mm¥é¥°Éý : 20mm ¥Ù¥¼¥ë : ¥Õ¥£¥¯¥¹¥É¥Ù¥¼¥ë ËÉ¿å ¡§ 5ATM¡¡É÷ËÉ : ¥À¥Ö¥ë¥Éー¥à K1¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹ Ãß¸÷ÅÉÎÁ : ÆüËÜÀ½¥ë¥ß¥Î¥Ð ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È : SEIKO VK64 ¥á¥«¥¯¥ªー¥Ä
