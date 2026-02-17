¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¸À¸ìÂÐ±þÆ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò£²·î£±£·Æü¤«¤éÄ´ÉÛ±Ø¤Ê¤É£´±Ø¤Ë¿·¤¿¤ËÆ³Æþ
¡¡
¡¡¢ãÂ¿¸À¸ìÂÐ±þÆ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÀßÃÖ¥¤¥á¡¼¥¸¢ä
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢£²·î£±£·Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÄ´ÉÛ±Ø¡¦µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¡¦µþ²¦Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¡¦¹âÈø»³¸ý±Ø¤Î£´±Ø¤Ë£Ô£Ï£Ð£Ð£Á£Î³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÌð Í¡¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂ¿¸À¸ìÂÐ±þÆ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖVoiceBizⓇ UCDisplayⓇ¡Ê¥Ü¥¤¥¹¥Ó¥º¡¡¥æ¡¼¥·¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Æ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï£²£°£²£µÇ¯£²·î£±£³Æü¤«¤é¿·½É±Ø¤È½ÂÃ«±Ø¤ÎÁë¸ý¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÉÕ¶á¤Ë´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤ÎÂ¿¤¤£´±Ø¤Ø¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¤è¤ê±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¡ÖÅ´Æ»±Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥àÀ°È÷»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¢¨¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤äÄ°³Ð¾ã³²¼ÔÅù¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼èÁÈ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡£²·î£±£·Æü¤«¤éÂ¿¸À¸ìÂÐ±þÆ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÄ´ÉÛ±Ø¡¦µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¡¦µþ²¦Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¡¦¹âÈø»³¸ý±Ø¤ËÀßÃÖ¡£
¢±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì´Þ¤à£±£´¸À¸ì¤Ø¤ÎËÝÌõ¤¬¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥Æ¥¥¹¥È»úËë¤ÎÉ½¼¨¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÆþÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ê¤É¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£
£Æ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Æ¥¥¹¥È»úËë¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È±Ø·¸°÷¤Ë¤è¤ë´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
£±¡¥Â¿¸À¸ìÂÐ±þÆ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÀßÃÖ¾ì½ê
¡¦Ä´ÉÛ±Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãæ±û¸ý²þ»¥Áë¸ý
¡¦µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¡¡²þ»¥Áë¸ý
¡¦µþ²¦Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¡¡¡¡Ãæ±û¸ý²þ»¥Áë¸ý
¡¦¹âÈø»³¸ý±Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²þ»¥Áë¸ý
¡Ê£²¡Ë±¿ÍÑ³«»ÏÆü
£²·î£±£·Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ê£³¡Ë»þ´Ö
»ÏÈ¯¤«¤é½ªÅÅ¤Þ¤Ç
¡Ê£´¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
¡¦Æ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³èÍÑ¤·¤¿´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¡ÖÁê¼ê¤Î´é¡×¤È¡Ö¥Æ¥¥¹¥È»úËë¡×¤òÆ±»þ¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¼«Á³¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦£±£´¸À¸ì¤Ø¤ÎËÝÌõµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¶¯²½
½ã¹ñ»º¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê£Î£Í£Ô¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤ò´Þ¤à£±£´¸À¸ì¤Ø¤ÎËÝÌõÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤ÎºÇ´ó±Ø¤Ç¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤â
¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Æ¥¥¹¥È»úËë¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÆþÎÏ¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç
ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥Æ¥¥¹¥È»úËë¤ÎÉ½¼¨¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÆþÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¤ä¸À¸ì¾ã¤¬¤¤¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ê¤É¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
£Õ£Ò£Ì¡§https://solution.toppan.co.jp/newnormal/service/voicebiz_ucdisplay.html
¡Ê£µ¡Ë¤´ÍøÍÑ¥Õ¥í¡¼
¡Æ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¸À¸ìÁªÂò¤ò¤¹¤ë
¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ÁªÂò¤·¤¿¸À¸ì¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Æ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î±Ø·¸°÷Â¦¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç
É½¼¨¤µ¤ì¤ë
£±Ø·¸°÷¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢Æ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¤ªµÒ¤µ¤ÞÂ¦¤ËÁªÂò¤·¤¿¸À¸ì¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢ÁÐÊý¤Î¸À¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë
£²¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼ £Ô£Å£Ì¡§£°£³-£³£³£²£µ-£¶£¶£´£´ ¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í¡Û
¡¡´û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·½É±Ø¡¦½ÂÃ«±Ø¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²£°£²£µÇ¯£²·î£±£²ÆüÉÕÈ¯É½¡Ö¿·½É±Ø¡¦½ÂÃ«±Ø¤ÎÁë¸ý¤ËÂ¿¸À¸ìÂÐ±þÆ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÆ³Æþ¡×
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2024/pdf/nr20250212_toppandisplay.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô
TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp