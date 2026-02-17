チーズ好きにはたまらない！「4種のチーズ チーちく®」3月2日（月）より新発売

写真拡大 (全2枚)

　紀文では、ロングセラー商品「チーちく®」の新フレーバー、「4種のチーズ　チーちく®」を3月2日（月）より北海道〜中部エリアにて新発売いたします。

https://digitalpr.jp/table_img/2636/128317/128317_web_1.png









【商品概要】

■商品名： 4種のチーズ　チーちく®

■内容量： 85g（5個）

■希望小売価格： 312円（税込）

本件に関するお問合わせ先

＜この資料に関する問い合わせ先＞

株式会社紀文食品　広報室　　

TEL：03-6847-1605　 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp

※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください