株式会社ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（愛知県半田市、以下 ZENB）は2026年1月15日 (金)、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて、「タイムセール賞」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。当社が受賞した「タイムセール賞」は、Amazonで開催している「プライムデー」、「プライム感謝祭」、「ブラックフライデー」、「Amazon スマイルSALE」などのセールイベントにて、品揃え・売上などの観点で活躍した販売事業者に贈られる賞です。

このたびの「タイムセール賞」受賞は、ZENBが大切にしてきた“素材をぜんぶ使う”という考え方や、おいしさと健康の両立が、多くのお客様に共感いただけた結果だと受け止めています。セールイベントという機会を通じて、これまでZENBを知らなかった方にも、日常に取り入れやすいウェルビーイングな食の選択肢をお届けできたことをうれしく思います。今後もお客様の声に向き合いながら、より良い商品・体験づくりに取り組んでまいります。「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26

ZENBとは

野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案しています。動物性原料不使用で、可能な限り添加物も使用せず、素材そのもののおいしさと栄養を余すことなく活かしています。小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい黄えんどう豆を使った「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBチップス」や、普段食べずに捨ててしまう芯や皮まで、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」などを販売しています。・公式サイト：https://zenb.jp・Instagram：https://www.instagram.com/zenb_japan/・X：https://x.com/Zenb_jp

