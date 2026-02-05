株式会社バブル(本社：神奈川県伊勢原市、代表取締役：鈴木 俊介)が展開する電動トライク「ビベルトライク」は、2023年の販売開始以降、**「ビベルトライク」「ビベルトライク ココシリーズ」「ビベルトラック」**を含むシリーズ累計販売台数が、300台を突破しました。

※販売台数は、受注および出荷実績を含めた累計ベースの概算値です。

屋根付き三輪構造を採用した電動トライク(EVトライク)として、日常の移動から事業用途まで幅広いシーンで導入が進んでいます。





シリーズ累計販売台数





■ファミリー・高齢者・事業者へと広がる電動トライク

ビベルトライクは、日常の買い物や通院などの移動を想定し、安定性に優れた三輪構造を採用した電動トライク(EVトライク)です。

三輪ならではの走行安定性や、電動モーターによる静音性・操作のしやすさが評価され、高齢者ご本人だけでなく、親の移動手段を検討するファミリー層からの相談・購入も増えています。





さらに近年では、施設・事業所内の移動や業務用途などを目的に、事業者・法人からの導入相談や購入も増加しており、利用シーンは個人用途にとどまらず広がりを見せています。





●販売台数拡大の背景(1)：代理店販売の拡大

販売台数が伸びている背景には、各地の代理店による地域密着型の販売・サポート体制が整ってきたことがあります。

各地域で実車を確認しながら相談できる環境が広がり、顔の見える代理店を通じた丁寧な説明やアフターサポートが、高齢者ご本人やご家族にとっての安心感につながっています。





●販売台数拡大の背景(2)：安心感・信頼性の浸透

三輪構造による安定性や扱いやすさに加え、「安心して使える移動手段」としての評価が徐々に広がってきました。

個人利用から法人・事業用途まで、安心して使える電動トライクとしての評価が浸透していることが、継続的な販売増加につながっています。





ビベルCOCO シルバーとミストグリーン





■問い合わせ・成約件数も大きく伸長

直近約半年間では、問い合わせ件数および成約件数のいずれも前年同期間比で200％以上の伸長を示すなど、ビベルトライクシリーズ全体への注目度と実際の購入が大きく拡大しています。





また、実際にビベルトライクを利用している方からの紹介による購入も増えており、利用者の満足度や安心感が次の導入につながる好循環が生まれています。









■ココシリーズも好調に推移

従来のビベルトライクに加え、用途やデザイン性を意識した「ビベルトライク ココシリーズ」も販売が好調に推移しています。

シリーズ展開による選択肢の広がりが、全体の販売台数拡大を後押ししています。





全7色 ビベルCOCO





■安全性と品質への取り組み

株式会社バブルでは、販売台数の拡大だけでなく、安全性と品質管理を最優先に考えた製品づくりを行っています。





【納車前の個体ごとの検品・点検を徹底】

ビベルトライクは、すべての車両を本社にて最終組み立て・検品しています。

ブレーキ、電装系、走行性能などを一台ずつ確認し、基準をクリアした車両のみを納車しています。





【使用方法や注意点の丁寧な説明】





【実際の利用シーンを踏まえた継続的な改良】





日常的に利用する乗り物だからこそ、「安心して長く使えること」を重視しています。





ビベルトライク 家族と3人まで乗れる新しい移動手段





■今後の展望

株式会社バブルでは、今後も代理店ネットワークの強化と製品ラインアップの拡充を進め、高齢者、ファミリー層、法人・事業者など、多様なニーズに応える電動トライクの普及を目指してまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社バブル

メーカー ： ビベル

代表取締役： 鈴木 俊介

所在地 ： 〒259-1125 神奈川県伊勢原市下平間50

TEL ： 0463-97-6040

FAX ： 0463-97-6041

URL ： https://vivel.co.jp/