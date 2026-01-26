1,700台のトラックと2,700人超のドライバーで毎日500万人の食生活を支える物流インフラ企業、アサヒロジスティクス株式会社（埼玉県さいたま市大宮区/代表取締役社長 横塚 元樹）は、2026年3月2日より、本社をさいたま市中央区にある明治安田生命さいたま新都心ビル（通称：ＬＡタワー）へ移転することをお知らせいたします。これにともない、グループ会社でありますアサヒフレッシュロジ株式会社（代表取締役社長 森 立郎）、スマイルサービス株式会社（代表取締役社長 大矢 敦男）につきましても、同所へ本社を移転いたします。※なお、誠に僭越ながら祝花、祝電等につきましては、お気遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきます。

移転の背景と目的

当社は1945年、埼玉県比企郡嵐山町にて創業以来、食品に特化した物流企業として事業を展開してまいりました。昨年1月には設立70周年を迎え、長年にわたり日本の食を支える物流インフラの一翼を担っております。現在は関東を中心とした拠点展開から東日本全域へと配送ネットワークを拡大し、2025年度の中期経営ビジョンとして「東日本から中部・関西までの食と農を支える物流インフラを確立しよう！」を掲げています。その実現に向け、日々25,000か所を超える店舗様および物流拠点への納品業務を通じ、日本全国の豊かな食生活をお支えしております。こうした事業の拡大に伴い、当社は現在7社からなるグループ体制へと成長してまいりました。一方で、従来の本社オフィスにおいては、執務スペースの不足や、グループ連携を促進するための機能面における課題が顕在化しておりました。新本社オフィスでは、21階および19階の2フロアを使用し、現状の約1.3倍となるスペースへ拡張することで、150名が常時就労可能な環境を整備いたしました。また19階には、休憩機能に加えて共創エリアとしての役割を持たせたマルチユーススペースを設け、打ち合せやミーティングなどにも柔軟に活用できる空間としています。今回の本社移転を契機に、グループ会社間の連携を一層強化し持続可能な物流サービスを提供し続けるとともに、お客様にとって「頼れる物流パートナー」となるべく、必要な現場サポート機能の充実を図ってまいります。

新本社概要

移転先住所

〒330-6021 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル21階（通称：LAタワー）

電話・FAX番号

電話番号 ：048-788-3901 （代）ＦＡＸ番号 ：048-788-3903※アサヒロジスティクス株式会社、アサヒフレッシュロジ株式会社、スマイルサービス株式会社ともに、 現行と変更ございません。

移転稼働日

2026年3月2日（月）

アクセス

JR京浜東北線・上野東京ライン「さいたま新都心駅」西口 徒歩約1分JR埼京線「北与野駅」 徒歩約7分