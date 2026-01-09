サングローブ株式会社(本社：東京都新宿区／代表：林 崇史／以下 サングローブ)は、当社の100％出資子会社としてベトナムに設立した開発拠点「SUNGROVE TECH VIETNAM Co., Ltd.」について、社名を「TechX Vietnam Co., Ltd.(テックス ベトナム)」へ変更いたしました。





また、2025年12月22日にコーポレートサイト・ロゴ・MVVを刷新いたしましたので、お知らせいたします。





【TechX Vietnam Co., Ltd. 新コーポレートサイト】

https://tech-x.vn/





エントランス





■社名変更の背景

当社は、事業体制の拡大に伴い、「テクノロジーの力で新しい常識を生み出す」という方針をより明確に掲げ、国内外のステークホルダーの皆さまと共有していく必要があると考えてまいりました。

今回の社名変更およびブランド刷新は、以下を目的に実施するものです。









・事業方針の明確化

ベトナム拠点の役割を再定義し、「テクノロジーの力で新しい常識を生み出す」という方針を強く推進するため、社名を「TechX Vietnam Co., Ltd.(テックス ベトナム)」へ変更いたしました。





当社グループとして、テクノロジーとあらゆる領域を融合させ、社会を前進させる「グローバルテック企業」を目指す姿勢を表明するものです。





・企業ブランドのさらなる強化

新社名「TechX Vietnam Co., Ltd.(テックス ベトナム)」には、各領域のテクノロジー(Tech)を掛け合わせることで、「未知(X)」の可能性を追求していく意思を込めています。





これにより、当社グループとしての方向性を社内外へより明確に伝え、企業ブランドの一貫性を高め、認知の向上を図ってまいります。









■TechX Vietnamについて

TechX Vietnamは、「Life Work」をコンセプトに掲げ、テクノロジーをあらゆる領域に融合することで社会を今より前進させ、よりいきいきとした未来の実現を目指すグローバルテック企業です。





最新の技術と人の営みの両方に強い関心を持ち、テクノロジーの力で新しい常識を生み出すことを目指します。





当社では、TechX Vietnamを単なるオフショア開発拠点としてではなく、事業会社として自社サービスを開発するための開発専門チームとして位置づけています。





高い技術と高い志を持ったメンバーが、柔軟な発想とフラットな関係性で新たなサービスを生み出すことを目的に、運営を進めてまいります。









■新MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の刷新

組織のフェーズが変わるこのタイミングで、メンバー全員が同じ方向を向き、高い志を持って開発に取り組めるよう、企業としての存在意義と目指す未来、行動指針を明文化しました。





・Mission

もっと自由に

もっといきいきと

ひとと社会を前進させる





・Vision

「いきる」に

テクノロジーを





・Value

- Shift Common(常識をシフトする)

- Go Dynamics(大胆にすすもう)

- Ultra Speed(いいもの、超高速で)

- Respect All(すべてに尊重を)





MVVを軸に、プロダクトづくり・組織づくり・発信の一貫性を高め、ベトナムから日本、そしてアジア・世界へと挑戦を広げてまいります。









新ロゴマーク





オフィス内観





■会社概要

社名 ：TechX Vietnam Co., Ltd.

所在地 ：20th Floor, Tower A, Viettel Building,

285 Cach Mang Thang Tam Street, Hoa Hung Ward,

Ho Chi Minh City, Vietnam

代表者 ：相馬 淳二

出資比率 ：サングローブ株式会社 100％

事業内容 ：ソフトウェアの制作

Webサイト制作・プログラミング

Webサイトシステムの開発・テスト・保守

(Webサイト運営サポート事業)









■サングローブ株式会社 会社概要

社名 ： サングローブ株式会社

代表者 ： 林 崇史

設立 ： 2015年2月

資本金 ： 85,000,000円(資本準備金含む)

従業員数： 合計1,766名(2025年4月時点)

URL ： https://www.sungrove.co.jp/

事業内容： 企業・店舗のコーポレートサイトやECサイトの制作、

マーケティング支援、SEM事業、デザイン・撮影・広告代理業、

採用コンサルティングや人材紹介など、

多角的な集客支援サービスを展開









■所在地

【東京本社オフィス】

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1

西新宿三井ビルディング4F(受付)





【東京本社第二オフィス】

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1

西新宿三井ビルディング20F





【東京本社第三オフィス】

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1

西新宿三井ビルディング16F





【東京本社Web開発オフィス】

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1

西新宿三井ビルディング18F





【東京本社第二Web開発オフィス】

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1

西新宿三井ビルディング13F





【札幌支社】

〒060-0806

北海道札幌市北区北6条西1-1-3

The Link Sapporo12F





【仙台支社】

〒980-0021

宮城県仙台市青葉区中央3-8-33

T-PLUS仙台5F





【横浜支社】

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島1-1-2

横浜三井ビルディング20F





【名古屋支社】

〒451-0045

愛知県名古屋市西区名駅2-27-8

名古屋プライムセントラルタワー4F





【大阪支社オフィス】

〒531-6120

大阪府大阪市北区大淀中1-1-30

梅田スカイビル タワーウエスト20F(受付)





【大阪支社第二オフィス】

〒531-6120

大阪府大阪市北区大淀中1-1-30

梅田スカイビル タワーウエスト35F





【広島支社】

〒730-0021

広島県広島市中区胡町4-21

朝日生命広島胡町ビル7F





【福岡支社】

〒812-0036

福岡県福岡市博多区上呉服町10-10

呉服町ビジネスセンター9F





【TechX Vietnam Co., Ltd.】

20th Floor Tower A, Viettel Building, 285 Cach Mang Thang Tam,

Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam