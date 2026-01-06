フォーティネット、データセンターの大規模AIモデル、データ、超巨大インフラをまとめて保護する「Secure AI Data Centerソリューション」を発表





















さらに、今回の発表に合わせて、フォーティネットはAIワークロードに求められる電力効率、スループット、拡張性を備えたデータセンター向け高性能ファイアウォール「FortiGate 3800G」を発表しました。当社のデータセンター向けファイアウォールポートフォリオの最新製品であるこの3800Gは、NP7およびSP5 ASICと400 GbE接続を搭載し、Secure AI Data Centerフレームワークの構成要素として、膨大なデータやトラフィック、超巨大なインフラを運用する大規模データセンター（以下、ハイパースケール）環境下で極めて高い処理能力とエネルギー効率を発揮し、GPUクラスタをリアルタイムで保護します。



最新のAI環境に最適化した統合セキュリティとパフォーマンスを提供



フォーティネットのSecure AI Data Centerソリューションは、ネットワークのセグメンテーションや暗号化されたトラフィックの監視 / 分析から、アプリケーションやモデルレベルの防御まで、AIのワークフロー全体を包括的に保護します。本フレームワークには、あらゆるレイヤーにセキュリティが組み込まれ、お客様が高密度GPU環境に求めるパフォーマンスを堅持しながら、データ漏洩を防ぎ、悪意のある入力を遮断するとともに、頻繁に更新、厳格化される様々なAIコンプライアンス基準を常に満たせるよう支援します。 サイバーセキュリティの世界的リーダーで、ネットワークとセキュリティの融合を牽引するフォーティネット（Fortinet®）は、AIインフラの保護を目的とした業界初のエンドツーエンドのフレームワークである「Secure AI Data Centerソリューション」を発表しました。データセンターのインフラからアプリケーション、大規模言語モデル（LLM）まで、AIスタック全体を保護するように設計された本ソリューションは、超低遅延かつ高度なAI脅威防御性能を備え、従来のアプローチと比較して消費電力を平均69%削減します。さらに、今回の発表に合わせて、フォーティネットはAIワークロードに求められる電力効率、スループット、拡張性を備えたデータセンター向け高性能ファイアウォール「FortiGate 3800G」を発表しました。当社のデータセンター向けファイアウォールポートフォリオの最新製品であるこの3800Gは、NP7およびSP5 ASICと400 GbE接続を搭載し、Secure AI Data Centerフレームワークの構成要素として、膨大なデータやトラフィック、超巨大なインフラを運用する大規模データセンター（以下、ハイパースケール）環境下で極めて高い処理能力とエネルギー効率を発揮し、GPUクラスタをリアルタイムで保護します。最新のAI環境に最適化した統合セキュリティとパフォーマンスを提供フォーティネットのSecure AI Data Centerソリューションは、ネットワークのセグメンテーションや暗号化されたトラフィックの監視 / 分析から、アプリケーションやモデルレベルの防御まで、AIのワークフロー全体を包括的に保護します。本フレームワークには、あらゆるレイヤーにセキュリティが組み込まれ、お客様が高密度GPU環境に求めるパフォーマンスを堅持しながら、データ漏洩を防ぎ、悪意のある入力を遮断するとともに、頻繁に更新、厳格化される様々なAIコンプライアンス基準を常に満たせるよう支援します。



ASICが引き出す高速なセグメンテーションとパフォーマンス：ハイパースケール環境に適した超高速スループットを発揮しつつ、同時にGbpsあたりのエネルギーコストを削減し、データセンターの持続性を高められるため、CIOはパフォーマンスを犠牲にすることなくAIインフラへの支出を低減できます。



フォーティネットのデータセンターファイアウォールがAIインフラの保護を拡張：ASIC搭載による高いパフォーマンスと400 GbE接続により、大規模なGPUクラスタとAIワークロードをリアルタイムで保護し、フォーティネットのハイエンドデータセンターファイアウォールポートフォリオ全体でセキュリティとコスト効率の両方を最適化します。



LLMのセキュリティとデータ保護：あらゆるモデルトラフィックを駆使し、ローカル / ハイブリッド / パブリッククラウドへの入出力に対し、その全環境を横断して、不正、不審、異常なふるまい等を監視・制御するガードレールを適用することで、プロンプトインジェクション、データ漏洩、悪用などからLLMを保護します。



フォーティネット セキュリティ ファブリックによりオペレーションを効率化：ファイアウォール、アプリケーションセキュリティ、AIランタイム保護を単一の管理コンソールに統合することで、コンプライアンスを簡素化し、監査に要する時間を短縮し、オペレーションの複雑さを軽減します。



AIモデル / API向けのきめ細かなアプリケーションセキュリティ：AIモデルに到達する前にすべてのトラフィックを精査して無害化する多層防御により、コードインジェクション、改ざん、データ窃取の試みを遮断します。



量子安全セキュリティ：量子技術を悪用する脅威に備え、耐量子暗号（PQC）と量子鍵配送（QKD）を組み込むことで、AIデータの機密性とコンプライアンスを将来にわたって保護します。







セキュアでスケーラブルなAIデータセンターの求めるハイレベルな新基準を提示



これらの機能を組み合わせることで、Secure AI Data Centerソリューションは、GPUクラスタ、AIワークロード、データパイプラインの全てのセキュリティを統一的に確保するアプローチを提供します。ゼロトラストのセグメンテーションを適用し、国際標準に準拠したコンプライアンスを維持しながら、確実な連続稼働を実現することで24時間365日無停止が要求されるオペレーションを支えます。



今回の発表は、長期にわたり、パフォーマンス、統合、AIドリブンなセキュリティ分野のリーダーとして蓄積されたフォーティネットの実績をさらに発展させるものです。Secure AI Data Centerソリューションは、大規模なAI環境を保護するための新基準を提示し、お客様が、様々なAIプロジェクトを不安なく本稼働へと移行させるための前提条件となる高いレジリエンスと信頼性、簡素なオペレーションを提供します。



新しいFortiGate 3800GシリーズとFortiGuard AI活用セキュリティサービスの優れたパフォーマンスは、FortiGate 3800Gの性能目標の数値と市場の代表的なファイアウォールを比較した以下の表のSecurity Compute Ratingが示しています。















脅威保護パフォーマンスは、ファイアウォール、IPS、アプリケーション制御とマルウェアに対する保護、およびログが有効な状態で測定されています。



競合他社ソリューションの各数値は、一般公開されている情報に基づいています。他のベンダーが異なるテスト方法を使用している可能性もあります。



消費電力のいずれの値も、一般公開されているデータシートやハードウェアシステムガイドに記載された最大消費電力を使用して取得したものです。



米Monolithic Power Systems社のグローバルITセキュリティ責任者であるHuy Ly氏は、次のように述べています。



「AIは製品設計からサプライチェーン管理まで、ビジネスのあらゆる側面を変革しつつあり、同時にオペレーションに新たな課題をもたらしています。フォーティネットのSecure AI Data Centerソリューションは、高密度のGPUクラスタを安心して運用するために必要な可視性、パフォーマンス、保護を実現します。このソリューションを当社のAI環境に統合したことで、より高い効率性と費用対効果でハイパースケールのスループットを維持しながら、機密性の高いモデルやデータを保護できるようになりました」



フォーティネットの製品およびソリューション担当シニアバイスプレジデントのNirav Shahは、次のように述べています。



「AIデータセンターは、圧倒的なパフォーマンスと高度な保護の両方を必要とします。当社のSecure AI Data Centerソリューションは、これらの機能を統合し、FortiGate 3800GのようなASIC搭載ファイアウォールとデータ、アプリケーション、LLMの高度な保護を組み合わせて提供します。これにより、お客様はセキュリティ、パフォーマンス、効率を損なうことなくAIを拡張できます」



※本プレスリリースは、米Fortinet, Inc.が2025年11月5日(現地時間)に発表したプレスリリースの抄訳です。



原文:https://www.fortinet.com/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2025/fortinet-launches-secure-ai-data-center-solution-to-protect-models-data-and-infrastructure-at-scale



※この日本語版はフォーティネットのニュースルームでもご覧いただけます。



https://www.fortinet.com/jp/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2025/fortinet-launches-secure-ai-data-center-solution-to-protect-models-data-and-infrastructure-at-scale



