祭りの力で日本を元気に！24年目も祭りの魅力と人間の純粋な感動を描く「ダイドーグループ日本の祭り 2026」〜全国34の祭りを、独自のドキュメンタリー番組として放送〜
ダイドーグループホールディングス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：郄松 富也）は、2026年に全国各地で行われる祭りの中から、34の祭りを選び、各地の民間放送局による1時間の特別番組を制作し、単独提供する「ダイドーグループ日本の祭り」（以下「本番組」）を実施しますので、お知らせいたします。（以下の一覧表参照）
●ダイドーグループ日本の祭り
「ダイドーグループ日本の祭り」は、「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。」というグループ理念のもと、2003年に開始いたしました。（2019年までは「ダイドードリンコ日本の祭り」として実施）
全国各地で大切に受け継がれている祭りを通じ、“地域の絆づくりや活性化に役立ちたい”、“日本の民俗文化を映像として後世に伝えたい”という想いから始まったこの活動も2026年で24年目を迎えます。2020年からは、各地域でのテレビ番組放送に加え、YouTubeでの番組配信「ダイドーグループ日本の祭りライブラリー」を通じて、世界に誇る日本の祭り文化の魅力を国内のみならず、海外にも発信し続けております。
本番組は、各地の放送局と想いを一つに、系列の垣根を越えて制作。祭りの魅力を伝えることはもちろん、地域の絆を継承していくことをめざし、人と人との「つながり」による感動を描きます。生命力が溢れ、エネルギーに満ちた映像で地域を盛り上げ、後世に保存することで、地域活性化に貢献してまいります。
私たちダイドーグループは、地域の方々の喜びを最優先に考えながら、「祭り文化の継承、魅力の再発見」を通じて地域の活性化に繋がるよう、日本の祭りを応援し続けてまいります。
※2025年12月現在のものです。
※各祭りの日程は変更・中止になる場合があります。
（参考）
■「ダイドーグループ日本の祭りライブラリー」特設ページ
https://holdings.dydo.co.jp/sustainability/matsuri/overview/tv_library/
→当活動の概要を紹介しています。
■「ダイドーグループ日本の祭りライブラリー」公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@dydomatsuri_2020
→YouTubeでの番組配信を通し、さらなる情報発信を展開しています。
■「ダイドーグループ日本の祭り2026」カレンダー、リーフレット
https://holdings.dydo.co.jp/sustainability/matsuri/printedmaterials/
→こちらからご覧いただけます。
※本資料の内容（画像・イラスト・文章等）の無断転載・複製・加工はご遠慮ください。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドーグループホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー18F
TEL：06-6222-2621 FAX：06-6222-2623 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
関連リンク
ダイドーグループホールディングス株式会社
https://holdings.dydo.co.jp/
