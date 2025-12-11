¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡É¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤± ¼ãÇ¯ÁØ¤ÏSNS¤äYouTube¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ï¥Æ¥ì¥Ó
¡Á¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄ´ºº¡Á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ê°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥ì¥Ý¡¼¥ÈÂè°ì¹æ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿12·î22Æü¤ò¡Ø»ëÄ°Î¨¤ÎÆü¡Ù¤ÈÀ©Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ø»ëÄ°Î¨¤ÎÆü¡Ù¤òÁ°¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Î°Õ¼±Æ°¸þ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¤Î¡ØACR/ex¡Ê¥¨¡¼¥·¡¼¥¢¡¼¥ë ¥¨¥¯¥¹¡Ë¡Ù¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÀÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¾å°Ì5°Ì¤òÀÇ¯ÂåÊÌ¢¨¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ20¡Á34ºÐ¡¢½÷À13¡Á34ºÐ¤Î1°Ì¤Ï¡ÖSNS¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â40¡ó°Ê¾å¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÀ13¡Á19ºÐ¤Î1°Ì¤â¡ÖYouTube¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î³°¤ÇÈÖÁÈ¸ø¼°¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÖÁÈ¥È¥ì¥ó¥É¤ä½Ð±é¼Ô¤ÎÏÃÂê¤òÆþ¼ê¤·¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¾ðÊó¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤Æ¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÃË½÷35¡Á69ºÐ¤Ï1°Ì¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥ÓCM¤äÈÖÁÈÀëÅÁ(ÈÖÀë)¡×¡ÊÃËÀ35¡Á49ºÐÌóÈ¾¿ô¡¢ÃËÀ50¡Á69ºÐ¡¦½÷À35¡Á69ºÐ¤Ï60%°Ê¾å¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¡ÖÈÖÁÈÉ½¡¦ÈÖÁÈ°ìÍ÷¡×¡Ê³ÆÀÇ¯Âå40¡ó°Ê¾å¡Ë¤È¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÈ¯¿®¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ãæ¹âÇ¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ»ëÄ°¤¬À¸³è½¬´·¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÆâ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¾ðÊó¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ13¡Á49ºÐ¡¢½÷À¤ÏÁ´Ç¯Âå¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¡×¤¬TOP5¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄíÆâ¤Ê¤É¤Ç¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÀ¤Âå¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¸ý¥³¥ß·ÐÏ©¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬ÆÉ¤ß¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ëÄ°Î¨¥Ç¡¼¥¿¤Î´ðËÜ¤ÎÇ¯Îð¶èÊ¬¤Ç½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÖACR/ex¡×2025Ç¯9·îÅìµþ50km·÷¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¡§¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÖACR/ex¡×
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î¡ÊÄÉ²ÃÀßÌä¤Ë¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡Ë
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÃË½÷13¡Á69ºÐ
¡¦Ä´ººÃÏ¶è¡§Åìµþ50Ò·÷
¡¦¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§2,294s
¢£»ëÄ°Î¨¤ÎÆü¤È¤Ï
¡Ø»ëÄ°Î¨¤ÎÆü¡Ù¤Ï¡¢1962Ç¯12·î22Æü¤ËÆüËÜ½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬À©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯»ëÄ°Î¨¤ÎÆüÁ°¸å¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿Áí¤Þ¤È¤á¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¤ò¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö2025Ç¯¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿Áí¤Þ¤È¤á¡×Â®ÊóÈÇ¢¨¤Ï12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨2025Ç¯1·î1·î¤«¤é12·î14Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈÖÁÈ¤òÂÐ¾Ý¡£12·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈÖÁÈ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´°Á´ÈÇ¤Ï2026Ç¯1·î²¼½Ü¤ËÈ¯É½Í½Äê
¢£ACR/ex¡Ê¥¨¡¼¥·¡¼¥¢¡¼¥ë ¥¨¥¯¥¹¡Ëhttps://www.videor.co.jp/service/media-data/acrex.html
Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡¢À¸³è¼Ô¤ò¡Ö°Õ¼±¡×¤È¡ÖÍøÍÑ¡¦¹ØÆþ¼Ô¡×¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤ÇÂª¤¨¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£Æ±°ì¥µ¥ó¥×¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢À¸³è¼ÔÂ°À¡¢¾¦ÉÊ´ØÍ¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÀÜ¿¨¤Ê¤ÉÌÖÍåÅª¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¸³è¼Ô¤Î¼ÂÂÖ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¤½¤·¤ÆµÒ´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥½¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾ÀâÎ©°Æ(0¼¡¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°)¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÄ´ºº¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ê https://www.videor.co.jp/ ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤àÆ°²è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1962Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¥¿¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÀµ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»ØÉ¸¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê²ò·è¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÃÎ·Ã¤È¾ðÇ®¤Ç¥Ç¡¼¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
