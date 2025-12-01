こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アコーディア・ゴルフ、皆川城カントリークラブ（栃木県）のクラブハウスをリニューアル
〜 伝統と革新 『 ＣＬＡＳＳＩＣ ＭＯＤＥＲＮ 』 をモチーフに 〜
株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、「皆川城カントリークラブ」(栃木県栃木市、以下「皆川城CC」) において、このたびクラブハウスの改装工事を終え、リニューアルオープンしましたのでお知らせいたします。
栃木県南部、栃木市のなだらかな丘陵地に位置する皆川城CCは、最寄りの東北自動車道栃木インターチェンジからわずか10分とアクセスに恵まれた18ホールのゴルフ場です。名匠富澤誠造・廣親親子が設計したコースは、フラットでゆったりとしたフェアウェイを有しながらもグリーン周りにバンカーや池が戦略的に配置されており、初心者から上級者まで幅広いゴルファーにお楽しみいただくことができます。
今年11月には開場から52年を迎え、このたびクラブハウスをリニューアル。趣を残しながら時代にあった機能性を取り入れた「CLASSIC MODERN」をモチーフに、シックでありながら「遊び心」をもったデザインでワクワクするような空間を目指しました。女性や次世代のお客さまに響くようなデザインでありながらも、すべてのお客さまに落ち着いて楽しんでいただけるようなクラブハウスに生まれ変わっています。
リニューアルした皆川城CCへ、ご友人やご家族をお誘いの上、この機会にぜひご来場ください。
当社は今後もゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただくため、より快適にお過ごしいただけるゴルフ場とサービスを提供してまいります。
＜主な改装場所＞
エントランス/フロント・ロビー/ラウンジ/プロショップ/レストラン/男女施設等
ゴルフ場概要
皆川城カントリークラブ
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/tochigi/minagawajo/
開場日 ： 1973年11月23日
コース概要 ： 18H／7,008 Y／Par72
アクセス ：【車】東北自動車道/栃木ICより5km（約10分）
【電車】東武日光線・JR両毛線/栃木駅より車で約15分 ※クラブバスあり（平日は予約制）
アコーディア・ゴルフ
株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのＰＧＭ（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の150のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しており、うち6カ所はハイグレードブランド「ＧＲＡＮＤ」（グラン）として運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGATOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）には習志野カントリークラブにて米国PGATOURトーナメントが開催されました。当社は、豊かで上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただけるよう、今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■
株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
Email: pr@accordiagolf.com
関連リンク
皆川城CC 公式サイトURL
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/tochigi/minagawajo/
アコーディア・ゴルフ 公式予約サイト
https://www.accordiagolf.com/
所在地 ： 栃木県栃木市皆川城内町2611-2
