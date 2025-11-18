TVアニメ「らんま1/2」第2期のキービジュアルを使用したLINE着せかえ最新作がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ「らんま1/2」のLINE着せかえを2025年11月18日（火）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334550&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334550&id=bodyimage2】
TVアニメ「らんま1/2」のLINE着せかえ最新作がインクルーズの販売アカウントより配信開始！LINE着せかえ最新作は2期キービジュアルを使用したデザインとなっております。先行配信中のLINEスタンプやLINE着せかえと合わせて、TVアニメ「らんま1/2」の世界観をお楽しみください！
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「らんま1/2」Vol.12
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=01346c87-e089-4db9-b1e7-0ab2449da5f2
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ「らんま1/2」
早乙女乱馬と、 天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。
しかし乱馬にはある悩みが…。
中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、
水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻る
という、不思議な体質になってしまっていた！？
乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる
ドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕！
【OFFICIAL SITE】https://ranma-pr.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/ranma_pr
【OFFICIAL TikTok】https://www.tiktok.com/@ranma_pr
（C）高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334550&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334550&id=bodyimage2】
TVアニメ「らんま1/2」のLINE着せかえ最新作がインクルーズの販売アカウントより配信開始！LINE着せかえ最新作は2期キービジュアルを使用したデザインとなっております。先行配信中のLINEスタンプやLINE着せかえと合わせて、TVアニメ「らんま1/2」の世界観をお楽しみください！
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「らんま1/2」Vol.12
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=01346c87-e089-4db9-b1e7-0ab2449da5f2
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ「らんま1/2」
早乙女乱馬と、 天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。
しかし乱馬にはある悩みが…。
中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、
水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻る
という、不思議な体質になってしまっていた！？
乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる
ドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕！
【OFFICIAL SITE】https://ranma-pr.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/ranma_pr
【OFFICIAL TikTok】https://www.tiktok.com/@ranma_pr
（C）高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ