深夜1時まで営業「いきなりステーキ宅配専門 笹塚店」11月14日開店



株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、同社初となるゴーストキッチン事業を開始し、その第1号店として「いきなりステーキ宅配専門笹塚店」を2025年11月14日（金）に開店いたします。深夜1時までの営業により、実店舗では対応しきれなかった夜間の顧客層や新たなニーズの獲得を目指します。



■背景と目的

新型コロナウイルスの影響により、「いきなりステーキ」のデリバリー需要は大きく伸長しました。外食自粛が明けた現在も、デリバリーサービスは継続的な成長を続けており、当社にとって重要な事業機会となっています。一方で、実店舗の営業時間内では対応しきれない深夜時間帯や、店舗が近くにない地域からのニーズも多く寄せられていました。また、昨今の出店コスト上昇を背景に、初期投資を抑えながら効率的にブランドを拡張できるゴーストキッチンモデルに注目。今回の新業態では、午後5時から深夜1時までの営業により、仕事終わりの会社員や深夜帯の需要など、実店舗では対応出来なかった時間帯への対応を強化いたします。



■店舗の特徴

今回開店する「いきなりステーキ宅配専門笹塚店」は、テイクアウトは実施せず、デリバリーに特化した"宅配専門店"として運営します。調理から配達までをスピーディに行うことで、店舗と同じ品質を保ちながら、自宅やオフィスで「できたての美味しさ」をお楽しみいただけます。



【店舗詳細】

・店舗名：いきなりステーキ宅配専門笹塚店

・所在地：東京都渋谷区笹塚（※非公開型ゴーストキッチン）

・開店日：2025年11月14日（金）

・営業時間：17:00～26:00（LO／25:00）

・販売形態：デリバリー限定（Uber Eats、出前館など対応予定）



■今後の展開

笹塚エリアでの運営を皮切りに、弊社が運営する「かつき亭」や「かいり」など、複数ブランドを同一拠点から順次オープン予定です。さらに、今後は首都圏を中心に複数拠点での展開を計画しており、地域特性に合わせたゴーストキッチンモデルの構築を目指します。

この新業態により、外食と中食の中間領域である"宅配専門業態"を新たな事業の柱として育成し、より多くのお客様に弊社ブランドの価値をお届けしてまいります。















外部サイト