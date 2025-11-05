世界のウェブトゥーン市場、2031年に849億米ドルへ成長予測―年平均成長率36.8%で拡大するデジタルエンターテインメントの新潮流
世界のウェブトゥーン市場は、2022年に50.6億米ドルから2031年には849億米ドルへと急拡大すると予測されており、予測期間（2023年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は36.8%に達する見込みです。この成長は、モバイル機器の普及、デジタル読書文化の拡大、そしてコンテンツ配信プラットフォームの進化により、世界中で新しいエンターテインメント消費の形が確立されつつあることを示しています。
ウェブトゥーンは、韓国で誕生した縦スクロール形式のデジタルマンガであり、従来の紙媒体漫画とは異なり、スマートフォンやタブレットなどの画面で快適に読めるように最適化されています。この新しい形式は、若年層を中心に強い支持を受け、近年では日本、中国、アメリカ、ヨーロッパなど各地域で急速に人気を拡大しています。特に、翻訳プラットフォームやグローバル展開を進める企業の増加により、ウェブトゥーンはもはや韓国文化の一部ではなく、世界的なデジタルコンテンツ産業の中心的存在となりつつあります。
市場成長の背景：モバイルコンテンツ時代の台頭とグローバル化
ウェブトゥーン市場の急成長を支える最も重要な要因は、モバイル端末の普及と高速インターネット環境の整備です。スマートフォンの利用率が世界的に上昇する中、手軽にアクセスできる縦型スクロールの漫画コンテンツは、通勤時間や休憩時間などの短い隙間時間に消費しやすく、現代のライフスタイルに完全に適合しています。
さらに、NetflixやDisney+などの映像配信サービスがウェブトゥーンを原作としたドラマや映画を制作するケースが増えたことで、ウェブトゥーン作品の認知度は一層高まりました。例えば、「Sweet Home」や「Hellbound」などの韓国発ウェブトゥーン作品が世界的ヒットを記録し、原作プラットフォームへの新規ユーザー流入を促進しました。このようなメディアミックス戦略は、ウェブトゥーン市場のグローバル化を加速させる原動力となっています。
技術革新とビジネスモデルの進化：AIとデータ分析による新たな価値創出
ウェブトゥーン業界では、人工知能（AI）や機械学習の導入により、読者データの分析やパーソナライズされたおすすめ機能が進化しています。プラットフォーム企業は、ユーザーの閲覧履歴や好みをAIで解析し、最適な作品を提案することで滞在時間や課金率を高めています。
また、ブロックチェーン技術を活用した著作権保護や収益分配の仕組みも登場し、クリエイターの権利保護と収益確保を両立させる取り組みが広がっています。これにより、個人作家や小規模スタジオでも公平な報酬を得られる環境が整備され、創作活動の多様化と市場の拡大がさらに進んでいます。
さらに、音声やアニメーション効果を加えた「モーションウェブトゥーン」や、インタラクティブ要素を取り入れた新感覚作品の登場により、従来の漫画の枠を超えた没入型コンテンツが登場しています。こうした技術革新は、ユーザー体験の向上だけでなく、広告・課金モデルの多様化をもたらし、ウェブトゥーン市場全体の収益構造を強化しています。
地域別分析：アジアが主導、北米・欧州が追随
地域別分析：アジアが主導、北米・欧州が追随