2025年最新版！初心者でも安心のデータ消去フリーソフトおすすめ5選|4DDiG Partition Manager
新しいパソコンを売る前にデータを安全に消去したいと考えている方の中には、「初期化せずに売ると情報漏洩が怖い…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか？そんな時に役立つのが、4DDiG Partition Managerです。
2025年10月27日（月）時点の最新版では、パソコンの重要データを安全に消去しつつ、システムはそのままにしておけるため、初心者でも安心してパソコンを売却できます。複雑な操作やコマンド入力も不要で、クリックだけで簡単に作業を完了できるのが魅力です。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/IFOC6
パソコンを初期化してもデータは本当に消えるのか？
パソコンを初期化すると、一般的なユーザーから見ればデータは消えたように見えます。しかし、専門の復元ソフトを使うと、初期化後でも一部のデータは復元可能です。
そのため、機密情報や個人情報を含むパソコンを売却・譲渡する場合は、単なる初期化だけでは不十分です。データを完全に消去するには、上書きや専用の消去ツールを用いる方法が推奨されます。これにより、復元リスクを最小限に抑え、安全にパソコンを手放すことができます。
データ消去に対応したフリーソフトは数多く存在しますが、機能や使いやすさにはそれぞれ違いがあります。ここでは、2025年最新版として特に評価の高いフリーソフトを5つ厳選して紹介します。
データ消去フリーソフトTop1. 4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Managerは、データ消去機能に加え、システム移行やパーティション管理などにも対応した多機能ツールです。直感的な操作画面で使いやすく、専門知識がなくても安全に作業が進められます。データを確実に消去したい人や、ディスク管理を一括で行いたい人に最適なソフトです。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/IFOC6
手順は以下の通りです。
1.4DDiG Partition Managerをインストールして起動します。外付けハードドライブのパーティションを消去する必要がある場合は、コンピュータに接続してください。左のナビゲーションバーから「ツールボックス」を選択し、「データ消去」をクリックして進めてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332788&id=bodyimage1】
2.削除するディスクまたはパーティションを選択し、「次に」ボタンをクリックしてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332788&id=bodyimage2】
3.削除するディスクまたはパーティションを正しく選択したことを確認したら、「はい」ボタンをクリックして続行してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332788&id=bodyimage3】
4.ディスクデータの消去には時間がかかりますので、しばらくお待ちください。ディスクの損傷を防ぐため、ディスクの抜き取りやプログラムの終了は避けてください。ディスクデータの消去が成功したら、「完了」ボタンをクリックしてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332788&id=bodyimage4】
データ消去フリーソフトTop2. CCleaner
CCleanerは、不要なファイルやキャッシュを削除してパソコンの動作を軽くする定番のクリーナーソフトです。イギリスのPiriform社が開発しており、長年にわたって多くのユーザーに利用されています。
