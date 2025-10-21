こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ウェブサイトをビジネスの成果に結びつけたいならプロから体系的に学ぼう （11/15 オンライン講座）
2025年11月15日（土）10：00～13：00 ウェブ解析士認定講座（オンライン）
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、ウェブサイトを「もっと多くの人に見てもらいたい」「売上向上に結びつけたい」と考えている方に必要な知識を学べるウェブ解析士認定講座を2025年11月15日に開催します。ウェブマーケティングを業務に役立てたい方、新たなスキルを学びたい方、ウェブ解析士資格の合格を目指す方に最適です。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/119817/119817_web_1.png
お申し込み・お支払い完了後、ウェブ解析士協会から「費用受領確認完了のお知らせ」というメールをお送りします。受講のご案内もメールに掲載しています。
ご利用になる端末で当日までにZoomを準備してください。
■講座の特長
ウェブ解析を学び、ウェブマーケティングの知識・技能の基盤を身につけましょう。
ウェブ解析士認定試験の受験を考えている方、基礎知識をつけたい方に最適な講座です。認定試験合格はもとより、デジタルマーケティングの理解を深めるのにぴったり。
認定講座は予習前提で進行します。テキストをしっかり読み込んでから受講しましょう。
■使用テキスト
ウェブ解析士認定試験 公式テキスト2025（PDF版）
必ず購入してください。
2025年1～12月開催の認定試験・認定講座の公式テキストです。デジタル化戦略、KPI設計、広告予算の考え方や計算、ソーシャルメディアやオウンドメディアの解析手法、レポーティング作成など、ウェブ解析やデジタルマーケティングの基礎的な知識を幅広く学べます。
ウェブ解析士を目指す人はもちろん、これからウェブ解析やデジタルマーケティングを学ぶ人、実務で困った時に参照したい人にも最適な内容です。
定価：4400円（税込み）
テキスト購入はこちらから
https://bit.ly/3F669b4
■講師
勝川百花（かつかわ・ももか）
WACA認定ウェブ解析士マスター
（略歴）
大学卒業後、新卒で通信会社へ入社。
店舗コンサルティング、事業企画業務を経て金融サービスのローンチを担当。マーケティング部隊の立ち上げを行いながらサイト運営、売上向上の施策実施を担当。
オンライン／オフラインで販売促進業務の経験あり。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/119817/119817_web_2.png
注意事項
講座はZoomで行います。ご自身で準備をお願いします。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。
コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、必要な能力や知識を身に付けられる資格がウェブ解析士です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
