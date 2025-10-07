新アニメ「こめかみっ！ガールズ」と連動したコミュニティトークン「KOMEKAMI-G（KMKM）」発行のお知らせ
株式会社SO-DO クリエイティブ（所在地：福岡県北九州市小倉北区真鶴1丁目6番25号3F、代表取締役：山本 洋之）は、新規アニメーションプロジェクト『こめかみっ！ガールズ』の展開にあわせ、コミュニティトークン「KOMEKAMI-G（KMKM）」を発行いたしました。
■プロジェクト概要
2026年4月より放送予定の新アニメ『こめかみっ！ガールズ』は、「一粒のお米には七人の神様が宿る」という伝承をもとに生まれた“お米の神様の子ども”である七姉妹「こめかみっ！ガールズ」が活躍する物語です。
地上に戻れなくなってしまったお母さん（米神女王）を探すため、七姉妹は大分県宇佐市を拠点に九州各地の八幡神社へ瞬間移動し、地域で起こる問題を解決しながら、食を学び、料理バトルを経験し、成長していきます。
アニメには「食の大切さ」「楽しさ」を伝えるエピソードを豊富に盛り込み、放映と並行してイベントや各種メディアでのコンテンツ展開も予定しています。
■トークンの基本情報
当社のコミュニティトークン「KOMEKAMI-G（KMKM）」は、アニメ『こめかみっ！ガールズ』のストーリーと連動して誕生いたしました。物語中にも「米コイン」としてモチーフが登場し、作品と現実をつなぐ仕組みとなっています。
今後はNFT・ゲーム・イベントといったコンテンツ展開を通じ、トークンを用いてファンとコミュニティをつなぎ、共に経済圏を形成していきます。
KMKMは、以下のような形で利用いただけるユーティリティトークンです。
● デジタルコンテンツ購入
● リアルイベント、またはオンラインイベントへの参加
● コミュニティ内の特別コンテンツ閲覧や投稿権
● ステーキングを通じたリワード
● その他、今後追加予定の各種サービス
※本トークンは投資を目的とするものではなく、当社の提供するサービスやコンテンツをより楽しんでいただくためのユーティリティトークンです。価格変動や利益を保証するものではございません。
■プレセールスケジュール
【ROUND 1】
開催期間：2025年10月13日（月）～10月28日（火）
販売枚数：100,000,00 KMKM
販売価格：0.9円＝1KMKM
購入制限：400,000 KMKM
【ROUND 2】
開催期間：2025年11月12日（水）～11月26日（水）
販売枚数：100,000,00 KMKM
販売価格：1.2円＝1KMKM
購入制限：350,000 KMKM
【ROUND 3】
開催期間：2025年12月4日（木）～12月17日（水）
販売枚数：100,000,00 KMKM
販売価格：1.6円＝1KMKM
購入制限：330,000 KMKM
■プロジェクトの信頼性
当社の『KOMEKAMI-G』は、大分県宇佐市にある神社を舞台に公共電波での番組放送も決まっている新アニメーションにちなんだプロジェクトであり、そのストーリーをベースに日本の食問題、日本文化のあり方について大きく切り込んでいくプロジェクトです。今後の成長が期待できるプロジェクトだと言えます。
■参加方法
以下のURLにアクセスしてご確認ください。
＜プレセール特設ページ＞
https://komekami-g.com/system/public/publicform/80f85fa0-9573-11f0-8d6c-53402f6c5e5b
（短縮URL）https://x.gd/Vi7mn
＜参加方法 How To＞
https://komekami-g.com/howto/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331223&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331223&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社SO-DOクリエイティブ
プレスリリース詳細へ