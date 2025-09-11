IDOG&ICAT2025年秋冬コレクションより、オリジナルのハロウィン特集！人気のアイテムが新色追加＆リニューアルでより可愛く仕上げました。
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）は愛犬・愛猫用のハロウィン用コスチュームウェアなどを、当社運営のインターネットショッピングサイトや、小売向けの卸売サイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329352&id=bodyimage1】
■ ハロウィンのモチーフを使った着せやすいコスチュームケープ
サッと羽織るだけでかわいい小悪魔やお化けに変身できる、ハロウィンパーティにもピッタリのペット用ふわふわケープ。
2025秋冬コレクションから、オバケブラックとデビルレッドの２種類が追加され、さらに賑やかに。
昨年好評のオバケに、ブラックが増えました。
長いオバケの舌とフードの先を結んだ飾りがポイントです。
こだわりのディティールで洗練された小悪魔になれる、深みのあるワインレッドのデビルレッド。
ブラックのフェイクレザー風の翼をつけ、裾はベロア風フリルでゴージャスなデザインに。
悪魔、ジャック・オ・ランタン、オバケをイメージしたデザインはいたずら好きの愛犬・愛猫にぴったり。
お家での記念写真や、お友達とのハロウィンシーズンのおでかけやパーティにピッタリです。
商品名：iDog ハロウィンケープ
カラー：オバケブラック/デビルレッド/パンプキン/オバケ
素材：表地:ポリエステル100%、裏地：ポリエステル88%、ポリウレタン12%
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329352&id=bodyimage2】
■ 立体的なカボチャのランタンがインパクト抜群のワンピース
もこもこボリューミーなぷっくりパンプキンスカートがインパクト大！な愛犬用ワンピース。
昨年好評のオレンジカラーに、2025年はピンクとグレーの新色が登場しました。
パンキッシュな雰囲気のかわいいデザインのドッグウェアです。
ボア素材を使用したスカートはもこもこの綿を入れて立体的に仕上げました。
立体的なカボチャのスカートから覗くしっぽがなんともいえないかわいさです。
身頃に使用している薄手のフリース素材は厚すぎず、ハロウィンシーズンにもピッタリ。
ハロウィンパーティにピッタリの愛犬用コスチュームウェアです。
商品名：iDog パンプキンワンピ
カラー：ピンク/グレー/オレンジ
素材：ボーダー身頃:ポリエステル93%、ポリウレタン7％ / スカート部分:ポリエステル100％
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL/F/DS/DM/DL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329352&id=bodyimage3】
■ 着せやすいタンクやお洋服が苦手な子にかぶりものも
定番のコスチュームウェアに、2025年秋冬コレクションから新登場のアイテムはまだまだございます。
ぽこぽこ感がかわいいボリューミーなパンプキンスヌードは、被せるだけの簡単装着で、ハロウィン気分を盛り上げてくれるアイテムです。
その他、着せやすいタンクトップやパーカーのお洋服などもご用意しております。
商品名：iDog Monster モンスターパーティフリースタンク
カラー：オフホワイト/ピンク/ブルー/グリーン/パープル
素材：ポリエステル95％、ポリウレタン5％
