ライドシェア求人、前月比15.6％増、前年同月比48.3％増の89件（2025年8月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営するニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、ライドシェア関連求人案件数の最新調査（2025年8月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は2025年8月末時点で前月比15.6％増、前年同月比48.3％増の89件となりました。2桁増は3カ月ぶりで、上昇幅は調査開始以来2番目の大きさでした。
サイト別では、dodaが前月比14.9％増の77件、マイナビ転職は前月と変わらず5件、ランスタッドも前月と変わらず2件、エン転職は同66.7％増の5件でした。
●ライドシェア求人市場の分析
観光庁が公表している訪日外国人数のデータによれば、2025年7月は前年同月比4.4％増の343万7000人の外国人が日本を訪れており、こうしたインバウンド客の増加は引き続き公共交通ニーズを押し上げる要因となります。
ただし一方でタクシー需要の逼迫につながるため、ライドシェアへのニーズの増加は続くものとみられ、ドライバー求人やアプリ開発などの求人の掲載は、今後も継続的に行われるものとみられます。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についての情報を発信しており、その一環として求人動向の調査も続けております。
そのほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けます。関連記事としては以下をご参照ください。
プレスリリース詳細へ