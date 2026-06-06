　開始日　　 終了日　 コード　　　　　　　 銘柄名　　　　　　　 買付価格　　 備考
26/06/02　 26/07/13　<7426> 山大　　　　　　　　　　　　　　　　 601円　上場廃止予定
26/06/01　 26/07/10　<2162> ｎｍｓ　ホールディングス　　　　　　 540円　上場廃止予定
26/05/29　 26/07/09　<4800> オリコン　　　　　　　　　　　　　 1,332円　上場廃止予定
26/05/15　 26/07/08　<9691> 両毛システムズ　　　　　　　　　　 5,200円　上場廃止予定
26/05/12　 26/07/07　<8283> ＰＡＬＴＡＣ　　　　　　　　　　　 6,650円　上場廃止予定
26/05/26　 26/07/06　<1948> 弘電社　　　　　　　　　　　　　　11,501円　上場廃止予定
26/05/13　 26/07/02　<2371> カカクコム　　　　　　　　　　　　 3,000円　上場廃止予定
26/05/13　 26/07/02　<7183> あんしん保証　　　　　　　　　　　　 257円　上場廃止予定
26/05/21　 26/07/01　<4171> グローバルインフォメーション　　　 1,680円　上場廃止予定
26/05/14　 26/06/29　<1909> 日本ドライケミカル　　　　　　　　 3,730円　上場廃止予定
26/05/18　 26/06/29　<7082> ジモティー　　　　　　　　　　　　 1,420円　上場廃止予定
26/05/18　 26/06/29　<5484> 東北特殊鋼　　　　　　　　　　　　 4,491円　上場廃止予定
26/05/18　 26/06/26　<8141> 新光商事　　　　　　　　　　　　　 1,580円　上場廃止予定
26/05/15　 26/06/25　<5644> メタルアート　　　　　　　　　　　 7,600円　上場廃止予定
26/05/14　 26/06/24　<2180> サニーサイドアップグループ　　　　 1,320円　上場廃止予定
26/05/27　 26/06/23　<9890> マキヤ　　　　　　　　　　　　　　 1,031円　　　 -
26/05/12　 26/06/22　<7490> 日新商事　　　　　　　　　　　　　 2,210円　上場廃止予定
26/05/21　 26/06/17　<5016> ＪＸ金属　　　　　　　　　　　　　 3,401円　　　 -
26/05/21　 26/06/17　<4063> 信越化学工業　　　　　　　　　　　 5,235円　　　 -
26/04/30　 26/06/15　<5903> シンポ　　　　　　　　　　　　　　 1,700円　上場廃止予定
26/05/19　 26/06/15　<7317> 松屋アールアンドディ　　　　　　　 1,110円　上場廃止予定
26/05/18　 26/06/12　<8836> ＲＩＳＥ　　　　　　　　　　　　　　　17円　　　 -
26/05/15　 26/06/11　<7218> 田中精密工業　　　　　　　　　　　　 941円　　　 -
26/05/14　 26/06/10　<7296> エフ・シー・シー　　　　　　　　　 3,083円　　　 -
26/05/13　 26/06/09　<9433> ＫＤＤＩ　　　　　　　　　　　　　 2,325円　　　 -

※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。

株探ニュース