【漫画】魔族娘だらけの女子寮で管理人に！？　異世界ラブコメ『異世界転移から始まる女子寮ハーレム』第1巻

みぃとばんによる漫画『異世界転移から始まる女子寮ハーレム～管理人として働く人間（おれ）と恋する魔族娘（かのじょ）たち～』第1巻が、6月5日に竹書房より刊行される。

【写真】さまざまな魔族娘が登場『異世界転移から始まる女子寮ハーレム』

本作は竹書房のWebコミックサイト「竹コミ！」で連載中の作品。普通のサラリーマンである大野明人が、暴漢から女性を救った直後に身体が光り始め、見知らぬ女の子たちに囲まれる状況に陥るところから物語が始まる。怪しいおまじないによって召喚された“理想の存在”との出会いを描く、魔族娘たちとのハーレムラブコメとなっている。

本作が連載されているWebサイト「竹コミ！」は毎日更新されている、株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト。『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

■あらすじ普通のサラリーマンの大野明人くん。暴漢から女性を救ったら突然自分の体が光り始め…。気づけば知らない女の子たちに囲まれている状況に！あれ…でもこの女の子たちなんだかビジュアルがおかしくない…？怪しいおまじないで理想の◯◯を召喚!?魔族娘だらけのドキドキハーレムラブコメ開幕♪

（文＝リアルサウンド ブック編集部）