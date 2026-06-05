●きょう5日(金)はゆっくり天気回復 午後ほど晴れ間&蒸し暑さアップ

●あす6日(土)も晴れ間十分

●7日(日)は熱帯低気圧接近 県内はしっかり降る雨に

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梅雨前線の北上により、きのう4日(木)の西日本は広く天気がぐずつき、山口県を含む九州北部地方、そして中国、近畿地方まで梅雨入りが発表されました。これで西日本はすべての地域で梅雨に突入となりましたが、今朝は、活発な雨雲はだんだん西日本から抜けつつあり、県内の雨も落ち着いてきました。





梅雨前線は、きょう5日(金)はいったん南に離れていく見込みで、県内の天気はゆっくりと持ち直していきそうです。一方、この先の天気で少々心配なのが、台湾付近に進んでくる熱帯低気圧です。





この熱帯低気圧は台風になる可能性は低いものの、梅雨前線と一体になる形で、活発な雨雲を伴いながら今週末は西日本に近づきそうです。





あさって7日(日)は九州方面中心に雨が激しくなり、県内も、ややしっかり雨が降る可能性があります。



熱帯低気圧の進むコースや発達具合などにより、まだ予測が少々ぶれやすいものの、本格的な天気の崩れとなる可能性があることも視野に入れて、雨の季節への備えは万全に行って頂きたいと思います。



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きょう5日(金)の県内は、まだしばらく雲は少々目立ちますが、午後ほど少しずつ晴れ間が多くなっていきそうです。日中は洗濯物の外干しなどは特に問題はありません。





日ざしが戻ってくるとハイペースで気温が上がり、最高気温は山口市内で真夏日目前の29度、広瀬は30度に届く真夏日となるなど、各地で蒸し暑さが戻ってきそうです。





あす6日(土)の日中にかけては引き続き晴れ間の多い天気で、山口市内は最高気温30度に届く真夏日も。しかし日曜日は熱帯低気圧の接近で、ややしっかり雨が降る一日になってきそうです。

週明け月曜日も、ぐずつく天気が少し残りそうですが、その後は、しばらく梅雨前線は南に離れて停滞しやすく、県内は晴れて蒸し暑い日が多い、とみています。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

