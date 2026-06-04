お笑いと競馬が融合した特別公演「ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」が4日、大阪・なんばグランド花月で開催された。

矢作芳人師（65）、坂井瑠星（29）、古川奈穂（25）の“チーム矢作”が、酒井藍、吉田裕らおなじみの新喜劇メンバーと共に出演。日本競馬界をけん引するトップランナーたちと芸人たちが共演し、競馬をテーマにした一夜限りのコメディー劇に場内は爆笑に包まれた。

笑いの聖地の舞台に立った矢作師は「3人とも東京出身で新喜劇っていうのは非常に難しいかなと思ったんですけど、弟子の2人（坂井、古川奈）は凄くノリノリでやってたのは意外でしたし、自分はもう凄く緊張しました」と安堵（あんど）の表情。公演では、自身が管理した名馬になりきった新喜劇メンバーとの共演にも盛り上がった。「全てはやっぱり競馬という素晴らしいスポーツをもっともっと広めたいという思いが一番。その1つのお手伝いになればいいかなと思って頑張りました。やっぱり、芸人さんがまたやりたいと言った気持ちが少し分かったというか、お客さんの反応がダイレクトに来るっていうのは、なかなかない経験だと思う。それが何より楽しかったです」と、やりきった表情を浮かべた。