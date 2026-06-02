手軽に本場の味、セブンで韓国フェア再び！　ビビンバおむすびにチーズキンパなど全9品が登場

コンビニチェーン『セブン-イレブン』で「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」が開催される。2026年6月2日から順次発売する第1弾では、話題の韓国グルメが全9品登場！ いったいどんなラインナップなのか。

大人気の韓国フェアが再び！ トレンドグルメが集結

韓国の定番グルメやトレンド最先端のスイーツなど幅広い商品が登場する「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」。その第1弾として2026年6月2日から全9商品が順次発売する。

2025年に大盛況だった韓国フェアが帰ってきたということで、期待が高まる。

「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」

ご飯系メニューからは、定番韓国料理ビビンバの美味しさを詰め込んだ「ピリッと旨辛 ビビンバおむすび」や、数種類のチーズを合わせた「チーズキンパ」、 本場のコチュジャンで味付けした「サムギョプサル丼」などが登場。手軽なものからがっつりメニューまで多彩なラインナップとなっている。

近年注目されている“クリーミーと辛さが合わさった味わい”を堪能できる「ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン」は、パスタの上に甘辛いロゼクリームとチキンがのった満足感のあるメニューだ。

「ハンドDELI とろーりチーズチヂミ」は、ハンバーガーのような見た目で手軽さが魅力の商品。野菜をたっぷり使用しているのも嬉しいポイント。

そのほかにも、カレーパンでお馴染みの“お店で揚げたシリーズ”から「プルコギパン」や、冷凍ながらプリッとした食感を楽しめる「セブンプレミアム チュクミ」など魅力的な商品が販売される。

多彩なメニューが揃う本格的な韓国料理を『セブン-イレブン』で気軽に味わえるのは今だけ。近くの店舗に駆け込もう！

「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」第1弾 商品一覧

■ピリッと旨辛 ビビンバおむすび 税抜198円

発売日：2026年6月2日〜順次（沖縄県を除く）※沖縄県では2026年6月9日から発売

ピリッと旨辛 ビビンバおむすび 税抜198円

■旨辛ソースと焼豚の韓国式そばめしおむすび 税抜198円

発売日：2026年6月2日〜順次（沖縄県を除く）

旨辛ソースと焼豚の韓国式そばめしおむすび 税抜198円

■チーズキンパ5巻 税抜278円

発売日：2026年6月2日〜順次（沖縄県を除く）※沖縄県では2026年6月9日から発売

チーズキンパ5巻 税抜278円

■旨辛コチュジャン サムギョプサル丼（もち麦）税抜648円

発売日：2026年6月2日〜順次（岡山県、広島県一部、鳥取県、島根県一部、四国を除く）

旨辛コチュジャン サムギョプサル丼（もち麦）税抜648円

■旅するCAFE BOX 旨辛チーズタッカルビ 税抜698円

発売日：2026年5月26日〜順次（全国）

旅するCAFE BOX 旨辛チーズタッカルビ 税抜698円

■ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン 税抜598円

発売日：2026年6月2日〜順次（全国）

ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン 税抜598円

■ハンドDELI とろーりチーズチヂミ 税抜198円

発売日：2026年6月2日〜順次（北海道・沖縄県を除く）

ハンドDELI とろーりチーズチヂミ 税抜198円

■お店で揚げた プルコギパン 税抜241円

発売日：2026年6月2日〜順次（全国）

お店で揚げた プルコギパン 税抜241円

■セブンプレミアム チュクミ（冷凍食品）税抜498円

発売日：2026年6月2日〜順次（全国）

セブンプレミアム チュクミ（冷凍食品）税抜498円

＜関連商品＞

■プデチゲサバル麺 税抜188円

発売日：2026年6月2日〜順次（全国）

プデチゲサバル麺 税抜188円

■コムタンサバル麺 税抜188円

発売日：2026年6月2日〜順次（全国）

コムタンサバル麺 税抜188円

■サムゲタンサバル麺 税抜188円

発売日：2026年6月2日〜順次（全国）

サムゲタンサバル麺 税抜188円

■セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味 税抜178円

発売日：2026年6月2日〜順次（西日本）、6月9日〜順次（東日本）

セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味 税抜178円

2026年6月8日からは「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」第2弾が開催される。第1弾、第2弾のデイリー商品は合計で17商品発売予定だ。

【画像】期間限定の本格韓国料理が続々登場 第1弾全9商品ランナップ（14枚）